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Натуральний томатний сік: рецепт на зиму для всієї родини

27 листопада, 2023 понедiлок
13:03
рецепти Томатний сік

Домашній томатний сік – це чудова альтернатива магазинним варіантам, адже він буде не лише смачним, а й багатим на вітаміни, мінерали та без зайвих консервантів

Цей напій можуть виготовляти зі свіжих томатів, пюре або плодів, що пройшли обробку. Томатний сік дуже популярний через насичений кисло-солодкий смак. Його можна пити самостійно або використовувати як основу для приготування страв та навіть коктейлів.

Томатний сік є джерелом корисних речовин, таких як вітамін С, вітаміни групи В, калій та інші мінерали. Особливо корисними є томати, які використовуються у свіжому стані або використовувались для соку без додавання цукру або консервантів. Таким чином вони будуть позитивно впливати на стан шкіри та доцільні для підтримки здоров’я серця. Також томати містять антиоксиданти, які допомагають знизити ризик певних хвороб та запалень.

В матеріалі ми докладно розберемось, як зробити томатний сік правильно, щоб він легко простояв усю зиму. Однак перед початком радимо перебрати усі помідори та видалити ті, що містять незначні ознаки гниття чи пошкоджень. Адже навіть один поганий плід, може зіпсувати всю консервацію. Експерти також радять обирати томати соковитих та природньо солодких сортів, наприклад, "Чумак".

Класичний томатний сік на зиму: рецепт на 10–13 л соку

Інгредієнти:

  • томати - 15 кг
  • сіль – приблизно 10-15 ч. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Простерилізуйте необхідну кількість банок та кришок зручним для вас способом (в духовці або на пару).
  2. Томати добре промийте та наріжте шматочками такого розміру, щоб їх було зручно пропускати через соковижималку. Орієнтовна кількість соку, що має вийти з 1,5 кілограма томатів – це 1-1,3 літри, однак це буде залежати від сорту та стиглості томатів.
  3. Вичавіть з помідорів сік. Краще для таких задач підходить шнекова соковижималка. Хоча вона повільна, однак вичавить максимум соку.
  4. Ставимо каструлю на вогонь, переливаємо туди сік та додаємо сіль. Краще орієнтуватися на такий розрахунок – на кожен літр соку додавайте 1 ч. л. солі з гіркою. Доводимо до кипіння та проварюємо 7-10 хвилин на середньому вогні. Не забувайте час від часу помішувати.
  5. Розлийте готовий томатний сік у банки і закрийте кришками (не забудьте простерилізувати).
  6. Сік варто зберігати в коморі, льоху або іншому темному та прохолодному приміщенні до 10 місяців.

Фото: Freepik

Томатний сік: рецепт на літр

Якщо вам потрібно приготувати меншу кількість соку, тоді ви можете використовувати вищезазначений рецепт, адже співвідношення залишаються незмінними. Для того щоб отримати 1-1.3 літра соку, слід приблизно 1.5 кілограмів томатів. А солі додавайте 1 ч. л. з гіркою на літр соку.

Густий томатний сік без соковижималки

Інгредієнти (на 4.5 л соку):

  • томати - 5 кг
  • сіль – приблизно 1.5 ст. л.
  • цукор – 3 ст. л.

Покроковий рецепт томатного соку в домашніх умовах:

  1. Простерилізуйте банки та кришки зручним для вас способом.
  2. Помідори помийте, виріжте зелену плодоніжку та розріжте плоди на четвертинки.  
  3. Перекладіть в каструлю з товстим дном всі помідори та поставте на вогонь. Варити 30-40 хвилин з того моменту, як помідори пустять достатньо соку та суміш закипить. Не забувайте постійно помішувати.
  4. Через 30-40 хвилин вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою та даємо постояти 20 хвилин. Знімаємо зайву пінку та пробиваємо томати з соком заглибним блендером до однорідності. Перетираємо суміш через сито, зайву макуху викидаємо.
  5. Додаємо сіль та цукор, куштуємо чи достатньо цих інгредієнтів вам до смаку.
  6. Знову доводимо сік до кипіння та проварюємо п’ять хвилин на маленькому вогні.
  7. Перелийте готовий сік у стерилізовані банки та закрутіть кришками. Поставте консервацію верх дном у тепле місце на декілька днів, накриваючи рушником.
  8. Далі варто тримати сік у прохолодному та темному місці.

Смачного!

Фото: Freepik


 
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