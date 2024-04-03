Білий дім доручив NASA створити єдиний стандарт часу для Місяця, - Reuters
Білий дім доручив NASA до 2026 року встановити єдиний часовий стандарт для Місяця під назвою "координований місячний час" (LTC)
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що це буде зроблено для того, щоб забезпечити точний часовий орієнтир для місячних місій на тлі зростаючої активності в дослідженні Місяця.
"Різна гравітаційна сила та потенційні інші фактори на Місяці та інших небесних тілах змінюють те, як розгортається час стосовно того, як він сприймається на Землі", - йдеться у повідомленні й додається, що LTC забезпечить еталон хронометражу для місячних космічних апаратів і супутників, які вимагають надзвичайної точності для своїх місій.
"Ті самі годинники, які ми маємо на Землі, рухатимуться з іншою швидкістю на Місяці", - сказав керівник відділу космічного зв’язку та навігації NASA Кевін Коггінс.
У записці керівника OSTP Араті Прабхакара говориться, що для людини на Місяці земний годинник втрачатиме в середньому 58,7 мікросекунди на земний день і матиме інші періодичні варіації, які ще більше відхилятимуть місячний час від земного.
- Американське космічне агентство NASA оголосило, що астронавти корабля "Артеміда III" розмістять на Місяці декілька камер для вирощування рослин у 2026 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.05 Купівля 39.05Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.09Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе