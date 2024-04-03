Білий дім доручив NASA створити єдиний стандарт часу для Місяця, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це буде зроблено для того, щоб забезпечити точний часовий орієнтир для місячних місій на тлі зростаючої активності в дослідженні Місяця.

"Різна гравітаційна сила та потенційні інші фактори на Місяці та інших небесних тілах змінюють те, як розгортається час стосовно того, як він сприймається на Землі", - йдеться у повідомленні й додається, що LTC забезпечить еталон хронометражу для місячних космічних апаратів і супутників, які вимагають надзвичайної точності для своїх місій.

"Ті самі годинники, які ми маємо на Землі, рухатимуться з іншою швидкістю на Місяці", - сказав керівник відділу космічного зв’язку та навігації NASA Кевін Коггінс.

У записці керівника OSTP Араті Прабхакара говориться, що для людини на Місяці земний годинник втрачатиме в середньому 58,7 мікросекунди на земний день і матиме інші періодичні варіації, які ще більше відхилятимуть місячний час від земного.