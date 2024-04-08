Повне сонячне затемнення 8 квітня: науковці з NASA пояснили, як це вплине на Землю

Про це повідомляє Science Alert.

Спостерігаючи це рідкісне явище вчені зможуть зібрати безцінні дані про все - від атмосфери Сонця до дивної поведінки тварин - і навіть про можливий вплив на людей.

Коридор повного затемнення простягається від Мексики до Канади.

За словами заступниці керівника NASA Пем Мелрой, повне сонячне затемнення відкриває "неймовірні наукові можливості".

Американське космічне агентство планує запустити так звані "зондувальні ракети" для вивчення впливу затемнення на верхні шари атмосфери Землі.

Атмосфера Сонця

Мелрой зазначила, що коли Місяць пройде прямо перед Сонцем і закриє його, зовнішній край сонячної атмосфери, або корони, буде видно "в дуже особливий спосіб".

"Шанс, що ми побачимо щось дивовижне, дуже високий", - додала вона.

Атмосфера Землі

Завдяки повному затемненню вчені також зможуть вивчити зміни у верхніх шарах атмосфери Землі.

"Порушення в цьому шарі можуть спричинити проблеми з GPS і зв'язком", - зазначила керівник програми з вивчення затемнення в штаб-квартирі NASA Келлі Коррек.

На іоносферу впливає Сонце, яке протягом дня електрично заряджає частинки, що знаходяться в ній. Щоб виміряти ці зміни, з космодрому у Вірджинії будуть запущені три зондувальні ракети NASA до, під час і одразу після затемнення.

Поведінка тварин

Як зазначають учені, під час затемнень може також спостерігатися дивна поведінка тварин.

Під час останнього повного сонячного затемнення у серпні 2017 року, вчені спостерігали зменшення кількості птахів, що літають навколо.

За словами експерта, попереднє затемнення також порушило щоденну активність комах і птахів, але не спричинило звичайної нічної поведінки тварин, наприклад, міграції птахів або появи кажанів.

Однак цього разу птахи можуть бути більш схильні до міграції під час затемнення, враховуючи, що воно відбувається у квітні.

"Ми хочемо, щоб ви побачили повне сонячне затемнення", - зазначили вчені, закликаючи приєднатися до спостереження за цим рідкісним явищем.

Науковці з NASA транслюватимуть цьогорічне повне сонячне затемнення у прямому етері 8 квітня о 20:00 за Київським часом. Подивитися його можна за посиланням.