Учені зі Стенфордського університету назвали перше наукове пояснення, чому мозок чоловіків та жінок працює по-різному

Про це повідомляє The Telegraph.

Питання про те, чи відрізняються чоловічий і жіночий мозок, виявилося суперечливим, і деякі вчені стверджують, що саме суспільство, а не біологія, формує розбіжності.

Дотепер не було отримано жодного остаточного доказу різниці в активності мозку чоловіків і жінок, але дослідники зі Стенфордського університету довели, що різницю між мозковою діяльністю обох статей можна розрізнити на основі активності в "гарячих точках".

До них належить ділянка мозку, яка відповідає за неврологічний центр "Я" і має важливе значення для самоаналізу.

До них також залучені лімбічна система, яка допомагає регулювати емоції, пам'ять і відповідає за сексуальну стимуляцію, і смугасте тіло, важливе для формування звичок і заохочень.

На думку експертів, відмінності в роботі мозку можуть впливати на те, як чоловіки і жінки сприймають себе, як вони взаємодіють з іншими людьми.

"Це дуже переконливий доказ того, що стать є надійною детермінантою організації людського мозку, - наголосив професор психіатрії та поведінкових наук Винод Менон. - Наші результати свідчать про те, що відмінності в структурі мозкової активності в цих ключових ділянках мозку сприяють гендерним відмінностям у когнітивному функціонуванні".

Під час дослідження вчені використовувала "пояснюваний ШІ" - тип комп'ютерного навчання, який може просіювати величезні обсяги даних.

Штучному інтелекту демонстрували МРТ-скани мозку і говорили, чи перед ним жінка, чи чоловік. З часом нейромережа почала виокремлювати тонкі відмінності між двома статями, які раніше не помічала людина.

Коли дослідники протестували модель на близько 1500 сканах мозку, вона змогла визначити, жінка це чи чоловік, у понад 90 відсотках випадків.

Експерти сподіваються, що виявлення відмінностей між чоловічим і жіночим мозком може мати вирішальне значення для подолання неврологічних або психіатричних станів, які по-різному впливають на жінок і чоловіків.