Учені зі Стенфордського університету назвали перше наукове пояснення, чому мозок чоловіків та жінок працює по-різному
Науковці зі Стенфордського університету здійснили прорив, вперше довівши, що мозок чоловіків і жінок працює по-різному, і що стать має значення для того, як люди мислять і поводяться
Про це повідомляє The Telegraph.
Питання про те, чи відрізняються чоловічий і жіночий мозок, виявилося суперечливим, і деякі вчені стверджують, що саме суспільство, а не біологія, формує розбіжності.
Дотепер не було отримано жодного остаточного доказу різниці в активності мозку чоловіків і жінок, але дослідники зі Стенфордського університету довели, що різницю між мозковою діяльністю обох статей можна розрізнити на основі активності в "гарячих точках".
До них належить ділянка мозку, яка відповідає за неврологічний центр "Я" і має важливе значення для самоаналізу.
До них також залучені лімбічна система, яка допомагає регулювати емоції, пам'ять і відповідає за сексуальну стимуляцію, і смугасте тіло, важливе для формування звичок і заохочень.
На думку експертів, відмінності в роботі мозку можуть впливати на те, як чоловіки і жінки сприймають себе, як вони взаємодіють з іншими людьми.
"Це дуже переконливий доказ того, що стать є надійною детермінантою організації людського мозку, - наголосив професор психіатрії та поведінкових наук Винод Менон. - Наші результати свідчать про те, що відмінності в структурі мозкової активності в цих ключових ділянках мозку сприяють гендерним відмінностям у когнітивному функціонуванні".
Під час дослідження вчені використовувала "пояснюваний ШІ" - тип комп'ютерного навчання, який може просіювати величезні обсяги даних.
Штучному інтелекту демонстрували МРТ-скани мозку і говорили, чи перед ним жінка, чи чоловік. З часом нейромережа почала виокремлювати тонкі відмінності між двома статями, які раніше не помічала людина.
Коли дослідники протестували модель на близько 1500 сканах мозку, вона змогла визначити, жінка це чи чоловік, у понад 90 відсотках випадків.
Експерти сподіваються, що виявлення відмінностей між чоловічим і жіночим мозком може мати вирішальне значення для подолання неврологічних або психіатричних станів, які по-різному впливають на жінок і чоловіків.
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