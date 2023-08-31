Науковці з'ясували, як кишкові бактерії впливають на розвиток дитячих алергій

Про це інформує Newatlas.

Мільйони людей у всьому світі страждають від алергії, і, як і багато інших станів здоров’я останнім часом, вони були пов’язані зі здоров’ям та мікробіомом кишківника. Враховуючи, що мікробіом та імунна система дитини дозрівають паралельно.

"Ми бачимо, що все більше і більше дітей та сімей звертаються за допомогою до відділення невідкладної допомоги через алергію. Сотні мільйонів дітей у всьому світі страждають від алергії, в тому числі кожна третя дитина в Канаді, і важливо зрозуміти, чому це відбувається і як цьому можна запобігти", - сказав автор дослідження Стюарт Турві.

Хоча чотири типи алергії мають свої власні симптоми, дослідники хотіли з'ясувати, чи мають вони спільне походження, пов'язане зі складом бактерій в кишківнику.

"Це технічно різні діагнози, кожен зі своїм списком симптомів, тому більшість дослідників, як правило, вивчають їх індивідуально. Але коли ви дивитеся на те, що відбувається не так на клітинному рівні, вони насправді мають багато спільного", - сказав один зі співавторів дослідження Харісс Петерсен.

Дослідники відстежили 1115 дітей від народження до п'яти років. 523 дитини були визначені як потенційно здорові, а 592 були з одним або декількома алергічними розладами (наприклад, атопічний дерматит, астма, алергічний риніт та харчова алергія).

Зразки калу виявили загальну бактеріальну "сигнатуру", пов'язану з дітьми, у яких розвинулася будь-яка з чотирьох алергій до п'яти років, що вказує на незбалансовану мікробіоту кишківника або дисбактеріоз, що, ймовірно, призвело до порушення кишкової оболонки та підвищеної запальної реакції.

"Як правило, наші тіла мають мільйони бактерій, що живуть в наших кишках, тому що вони роблять так багато хороших речей для нашого здоров'я. Деякі зі способів, якими ми переносимо їх, - це збереження сильного бар'єра між ними та нашими імунними клітинами та обмеження запальних сигналів, які закликають ці імунні клітини до дії. Ми виявили загальний розлад цих механізмів у немовлят до розвитку алергії", - сказала провідний автор дослідження Кортні Хоскінсон.

Науковці також вивчили, чи впливають такі фактори, як використання антибіотиків або грудне вигодовування, на мікрофлору у дітей. Проте це ще доведеться з'ясувати дослідникам.