Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ продовжують наступати. Слобожанський наступ плавно перетікає на Луганщину. Заходимо на території, які Путін нібито анексував. Але треба зазначити, що свої корективи вносить погода", - зауважив Герун.

За його словами, вже кілька днів йдуть проливні дощі. Відповідно, активність бойових дій зменшується, тому що бронетехніка не може вільно просуватися по розмитих дорогах.

"Ворог намагається зачепитися за будь-які перешкоди на нашому шляху та створює вогневі засідки. Саме навколо Сватового відбуватимуться основні події наступу ЗСУ на Луганщині", - підкреслив Герун.

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