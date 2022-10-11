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Ексклюзив

Навколо Сватового відбуватимуться основні події наступу ЗСУ на Луганщині, - військовослужбовець Герун

11 жовтня, 2022 вiвторок
10:24
війна з Росією

Військовослужбовець ЗСУ Юрій Герун зазначив, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині перетікає на Луганщину

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ продовжують наступати. Слобожанський наступ плавно перетікає на Луганщину. Заходимо на території, які Путін нібито анексував. Але треба зазначити, що свої корективи вносить погода", - зауважив Герун.

За його словами, вже кілька днів йдуть проливні дощі. Відповідно, активність бойових дій зменшується, тому що бронетехніка не може вільно просуватися по розмитих дорогах.

"Ворог намагається зачепитися за будь-які перешкоди на нашому шляху та створює вогневі засідки. Саме навколо Сватового відбуватимуться основні події наступу ЗСУ на Луганщині", - підкреслив Герун.

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