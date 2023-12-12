Найбільший у світі хостинг-провайдер розриває контракти клієнтів з РФ

Про це інформує російська служба Радіо Свобода з посиланням на повідомлення власників сайту.

Зазначається, що GoDaddy надає клієнтам процесорні потужності та сховища для розміщення інтернет-сайтів у мережі та реєструє доменні імена. У розісланому листі зазначено, що послуги клієнтам, пов’язаним із Росією, перестануть надавати 31 грудня.

"За нашими даними, ви або контактна особа, зазначена у вашому обліковому записі, можете перебувати в Російській Федерації. Якщо наші дані вірні, ваш обліковий запис (облікові записи) та/або дотичний продукт (продукти) будуть припинені з 31 грудня 2023 року", - йдеться в листі.

Провайдер додав, що доступ клієнтів у Росії до всіх даних і розміщеного контенту також буде припинений 31 грудня, і компанія не зможе надати їм резервні копії.

"Ви не зможете отримати доступ до свого облікового запису та/або дотичного продукту після припинення їхньої дії", - зазначили там.

Водночас у листі не зазначено, з чим саме пов’язане ухвалене рішення і якої кількості клієнтів воно торкнеться.