Про це інформує ScienceAlert.

Група дослідників зі США та Бразилії використала синтетичну біологію для створення урізаної версії бактерії Mycoplasma mycoides, яка містить лише мінімально необхідні гени. Вони виявили, що ця спрощена бактерія все ще може швидко розвиватися, навіть перевершуючи інші мінімальні клітини, що підкреслює міцність життя і силу природного відбору.

Дослідники вивчали бактерію Mycoplasma mycoides, яка живе в шлунках тварин. Вони видалили 41% її генів, створивши M. mycoides JCVI-syn3B з найменшим геномом. Ця бактерія розвивалася на 39% швидше за оригінал протягом 300 днів. Вона адаптувалася та стала домінантним штамом серед інших мінімальних клітин.

"Можна припустити, що немає місця для мутацій, що могло б обмежити його потенціал для розвитку. Але навіть цей скелет здатний на більше, ніж можна було б подумати. Ми можемо спростити (клітину, - ред.) лише до найнеобхіднішого, але це не заважає еволюції працювати", - заявив біолог Джей Леннон з Університету Індіани.

Повідомляється, що навіть найпростіші форми життя можуть швидко розвиватися та перемагати інших. Це дає нове уявлення про можливості виживання живих організмів. Ці висновки мають потенційне практичне значення, наприклад, у синтетичній біології. Це крихітне відкриття може мати великий вплив на наше майбутнє, вважають науковці.

"Наші результати показують, що природний відбір може швидко підвищити пристосованість одного з найпростіших автономно наростальних організмів", - додав Леннон.

Теоретично, більша клітина може містити більшу складність. Однак, досліджені клітини не збільшилися у розмірі. Дослідники вважають, що це пов'язано з видаленням половини мембранних білків, що обмежує ресурси клітини для розширення об'єму.