"Найсправедливішим є не порушувати це питання": Зеленський висловився про мовний закон
Президент Володимир Зеленський заявив, що закон про державну мову є чутливим
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30", передає Еспресо.TV.
"Ідеального закону на такі теми немає, а я вважаю, що підняття цієї теми - політичне питання. У нас є українська мова, єдина державна мова, закріплена в Конституції. Кожного разу, коли ми робимо ті або інші кроки щодо удосконалення мовного питання, я вважаю, що це політичне питання", - сказав він.
Зеленський вважає, що про мову говорять всі партії, парламентарі щось доводять і пропонують.
"Я вважаю, що питання мови - знайти справедливість там складно, найсправедливішим є не порушувати це питання. Все є у законодавстві, щоб ми жили, розмовляли, робили і підтримували нашу країну і мову", - додав президент.
Він додав, є речі у законі, які несправедливі з точки зору міжнародної спільноти, Венеціанської комісії, країн.
"Питання мови - сенсативне, його просто підіймають на прапор", - висловився Зеленський.
На його думку, закон повинен бути чистим і прозорим.
"Деякі речі повинні бути зрозумілими. Ми розуміємо, яку напругу викликає все, що пов'язане з РФ та російською мовою. Хоча я не вважаю, що це власність Росії", - підсумував президент.
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