Найтитулованіший футболіст світу погодився на мінімальну зарплату заради "Барселони"
Бразильський захисник Дані Алвес зароблятиме в іспанській "Барселоні" 155 тис. євро на рік
Про це повідомляє Marca.
Іспанське видання дізналось зарплату Дані Алвеса в "Барселоні". Фіксована частина заробітної плати 38-річного захисника буде найменшою у команді.
Алвес зароблятиме 155 тис. євро на рік. Це мінімальна зарплата, за правилами Ла-Ліги, яку може отримувати професійний футболіст найвищого дивізіону. Через фінансові проблеми у "Барселони" не було можливості запропонувати футболісту кращі умови.
Футболіст приєднався до "Барселони" в статусі вільного агента. Дані Алвес зможе виступати за клуб тільки з січня. Сторони підписали контракт до червня.
Останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він залишив у вересні через борги. За "Барселону" Алвес виступав з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".
За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- Одразу після призначення Хаві звільнив з "Барселони" тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта.
- 12 листопада стало відомо, що "Барселона" домовилась про трансфер бразильського захисника Дані Алвеса.
- 18 листопада Дані Алвес амбітно прокоментував своє повернення до іспанського топ-клубу.
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