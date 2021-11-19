Найтитулованіший футболіст світу погодився на мінімальну зарплату заради "Барселони"

Про це повідомляє Marca.



Іспанське видання дізналось зарплату Дані Алвеса в "Барселоні". Фіксована частина заробітної плати 38-річного захисника буде найменшою у команді.



Алвес зароблятиме 155 тис. євро на рік. Це мінімальна зарплата, за правилами Ла-Ліги, яку може отримувати професійний футболіст найвищого дивізіону. Через фінансові проблеми у "Барселони" не було можливості запропонувати футболісту кращі умови.

Футболіст приєднався до "Барселони" в статусі вільного агента. Дані Алвес зможе виступати за клуб тільки з січня. Сторони підписали контракт до червня.

Останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він залишив у вересні через борги. За "Барселону" Алвес виступав з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".

За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.

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