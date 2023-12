НАЗК оголосило китайську компанію спонсором війни за постачання всюдиходів армії РФ

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи виробництва компанії Shandong Odes Industry Co., Ltd для потреб своєї армії. Крім того, ця китайська компанія продовжує активно постачати й інші автомобілі до РФ та сплачувати сотні тисяч доларів до бюджету агресора", - заявили у НАЗК, додавши, що це стало підставою для внесення провідного виробника мотовсюдиходів Shandong Odes Industry Co., Ltd, (Aodes) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Зазначається, що компанія має штаб-квартиру в Шаньдуні в КНР. Бренд Aodes також зареєстрований у США і включає повний спектр виробництва, обслуговування та реалізації мотовсюдиходів з командами дослідження та розробки зі США, Європи та Китаю.

До Росії Shandong Odes постачає свою продукцію з 2021 року, а офіційним дистриб'ютором Aodes на території РФ є ТОВ "Меркури-ДВ". Лише за 2022 рік вона сплатила податків до бюджету агресора на понад $797 тис..

Російське представництво Aodes складається з понад 60 дилерських центрів, які продають та обслуговують квадроцикли, мотовсюдиходи та гольфкари власного виробництва, підкреслили у НАЗК.

Aodes продовжує бути активним учасником імпортно-експортних операцій з РФ, зокрема, у період з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року було імпортовано товарів на понад $16 млн.. Серед товарів були квадроцикли, запчастини для їх ремонту та обслуговування, надувні човни.

У березні та квітні 2023 року компанією було відправлено до Росії 137 автомобілів Desertcross на понад $1,5 млн.. Основним покупцем виступала російська автоспортивна компанія "Формула 7"/"Формула Д". А з жовтня 2022 року по серпень 2023 китайська Shandong Odes експортувала запчастини до квадроциклів та всюдиходів на загальну суму понад $19млн..

У 2023 році Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 для потреб своєї армії. Станом на середину листопада 2023 року у розпорядженні ворога вже нараховувалось 537 одиниць Desertcross 1000-3, а до кінця березня 2024 року має бути закуплено ще 1590 одиниць з "додатковими опціями".

Ці машини отримали підрозділи спеціального призначення для підвезення боєприпасів, інших вантажів вагою до 550 кг, а також санітарно-евакуаційних задач.

Нещодавно оприлюднені українськими військовими кадри підтверджують знищення двох всюдиходів (квадроциклів) китайського виробництва Desertcross 1000-3 поблизу с. Кринки на тимчасово окупованих Росією територіях Херсонській області.

Компанія Shandong Odes Industry через дистриб’юторів ТОВ "Меркури -ДВ" та ТОВ "Формула Д" забезпечує технологічні спроможності країни-агресора, активно підтримує економіку та воєнну машину Росії. Спроб засудити війну РФ проти України від керівництва компанії не було, наголосили в НАЗК.