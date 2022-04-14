Назвав полк "Азов" нацистами: "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом через висловлювання його президента
Запланований раніше благодійний поєдинок між командами Стяуа та Динамо не відбудеться
Про це повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу "Динамо".
Таке рішення прийняли через заяву президента румунського клубу Джіджі Бекалі, який назвав "нацистським угрупованням" полк "Азов".
"Керівництво "Динамо" вважає неприпустимим висловлювання власника FCSB Джіджі Бекалі щодо українського полку "Азов" і не бачить можливості проведення цього поєдинку. Про це клубу FCSB було повідомлено наступного дня після появи резонансних заяв", – йдеться у повідомленні.
Замість "Стяуа" "Динамо" проведе матч проти поточного лідера чемпіонату Румунії, "Клужа". Поєдинок відбудеться 20 квітня о 21:30.
- Нагадаємо, ФК "Динамо", який належить Суркісам, позитивно відреагував на арешт Медведчука.
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