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Ексклюзив

"Не перекриють потік грошей до РФ": директорка RAZOM WE STAND Романко назвала 12-й пакет санкцій ЄС недостатнім

20 грудня, 2023 середа
16:43
Світ Санкції на алмази

Засновниця та директорка ГО RAZOM WE STAND Світлана Романко наголосила, що останній пакет санкцій ЄС проти РФ не включає важливі заходи, які могли б обмежити фінансові потоки до країни ворога, зокрема заборону на транспортування нафти за цінами вище встановленої максимуму, залишаючи відкритими шляхи для обходу санкцій

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"12-й пакет санкцій не такий ефективний, як ми сподівалися, не такий далекоглядний, як ми сподівалися і Євросоюз надто довго і повільно приймав рішення про даний пакет санкцій. Очікувалося, що ми побачимо у ньому заборону експорту із Росії викопного газу, який ми називаємо СПГ, повну заборону на купівлю, реєстрацію, чи страхування танкерів, які перевозять нафту, чи нафтопродукти з Росії за завищеними цінами, за тими, які не відповідають граничній ціні на нафту, яка була встановлена санкційною коаліцією країн Великої сімки до якої належить і Євросоюз, як великий інституційний союз", - пояснила Романко.

За її словами, це позитивні, але слабкі кроки в сторону повної заборони на експорт російської сирої нафти, її продуктів та природного газу, який наразі наповнює світові ринки ЄС.

"Ми про це зазначали в нашому недавньому звіті до всіх міністрів енергетики Євросоюзу, які становлять собою Раду Європейського Союзу під головуванням Шарля Мішеля, які зокрема і приймають рішення про санкційні пакети. Діаманти - це добре, але мало, обмеження транспортування сирої нафти - це добре, але надто мало і це слабкі кроки, які зараз не додадуть ефективності й рішучості тому, щоб обмежити фінансові потоки до Росії. Хочу тут сказати про це важливий крок, але ми очікували значно міцніших кроків", - підкреслила засновниця та директорка ГО RAZOM WE STAND.

Романко наголосила, що такі країни ЄС, як Бельгія, Іспанія, які нібито допомагають Україні, розвивають відновлювану енергетику, як ще одну санкцію проти російського злочинного режиму, водночас вони найбільше експортують скрапленого природного газу. Також Греція тримала тіньовий флот Росії й здійснювала перевалку нафти для того, щоб розмити її походження й продавати вище граничної ціни.

"Ми їх проаналізували в нашому звіті, всі 11 пакетів, і коли дивитися на тяглість самого процесу побачили, що Євросоюз дуже повільно впроваджує зміни й зокрема контроль і моніторинг за дотриманням цих санкцій. Уже рік діє цінова стеля на російську сиру нафту та її продукти, але бачимо, що Росія від цього фактично тільки збагачується. В першій кілька місяців на 180 мільйонів впали доходи Росії від експорту нафти, але згодом вони стрибають. На жаль оцей тіньовий флот, який переважно зареєстрований або страхується країнами Євросоюзу він і далі спроможний транспортувати нелегальну, сіру російську нафту", - додала експертка.

Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.

Окрім того, пряма заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні алмази, а також на ювелірні вироби з діамантами з 1 січня 2024 року. Крім того, непряма заборона на імпорт російських діамантів під час обробки (тобто огранювання та/або полірування) у третіх країнах, включаючи ювелірні вироби, що містять алмази, які походять з Росії. Її поступово вводитимуть із 1 березня 2024 року до 1 вересня 2024 року. 

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Економіка
санкції ЄС проти Росії
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