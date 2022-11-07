Не повторити помилку 1991 року: Захід має готуватись до розпаду РФ і не допустити її збереження, - військовий експерт Жовніренко
Голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко вважає, що США та Європа мають готуватись до контрольованого розпаду
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми повинні думати про те, яким чином буде відбуватись розпад Російської Федерації. Якщо розпад РФ відбудеться, то яким він буде - контрольованим чи хаотичним. З цього приводу колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес ще у вересні сказав, що Захід повинен готуватись до розпаду Росії на понад 15 держав. Зараз багато аналітиків про це говорять. Оскільки не хочуть повторити помилок Заходу у 1991 році, коли Європа та США абсолютно не були готові до розпаду СРСР і робили все, щоб зберегти Радянський Союз", - пояснив Жовніренко.
Експерт також прокоментував конгрес росіян, який відбувається в Варшаві.
"У Варшаві зібрались російські політики, які були обрані на ще демократичних виборах в Росії в 90-х роках, які були міжнародно визнані. Вони є легітимними представниками народу. Тому це зібрання має право визнаватись легітимною Державною думою РФ. І вони про це заявляють. Я вважаю, що ця інституція буде робити наступні кроки", - додав він.
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