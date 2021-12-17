Не тільки українською: з 2022 року Рада публікуватиме закони англійською та створить застосунок
У 2022 році Верховна Рада України почне публікувати англомовні версії законів, створить мобільний застосунок та оновить регламент
Про це повідомляє пресслужба ВР.
"Інвестори, котрі планують заходити в Україну, зможуть отримувати автентичні, офіційні версії основних законів, що найсильніше впливають на інвестиційний статус України", - сказав голова парламенту Руслан Стефанчук.
Із 1 січня 2022 року на сайті ВР з'явиться більш як 180 законопроєктів, перекладених англійською мовою.
Також у ВР з'явиться мобільний застосунок, який звітуватиме про діяльність Ради, та оновиться сайт.
Стефанчук нагадав, що зараз відбувається оновлення парламентського телеканалу "Рада", підкресливши, що "період "УТ-1" у парламенті завершився".
Очільник Ради додав, що у новому році планується оновити регламент ВР та покращити технологічний стан, адже часто техніка виходить з ладу. Крім того, повинна з’явитися дослідницько-аналітична служба.
"Також ми займемося створенням так званої дослідницько-аналітичної служби, що працює практично в усіх парламентах світу. У цьому питанні ми взаємодіємо з парламентами інших країн, аби перейняти кращі практики", - зазначив Стефанчук.
- Нагадаємо, 14 грудня директор телеканалу "Рада" Вадим Перенчук повідомив про запуск нового формату каналу - в режимі телемарафону і з політичними токшоу.
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