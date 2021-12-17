Не тільки українською: з 2022 року Рада публікуватиме закони англійською та створить застосунок

Про це повідомляє пресслужба ВР.

"Інвестори, котрі планують заходити в Україну, зможуть отримувати автентичні, офіційні версії основних законів, що найсильніше впливають на інвестиційний статус України", - сказав голова парламенту Руслан Стефанчук.

Із 1 січня 2022 року на сайті ВР з'явиться більш як 180 законопроєктів, перекладених англійською мовою.

Також у ВР з'явиться мобільний застосунок, який звітуватиме про діяльність Ради, та оновиться сайт.

Стефанчук нагадав, що зараз відбувається оновлення парламентського телеканалу "Рада", підкресливши, що "період "УТ-1" у парламенті завершився".

Очільник Ради додав, що у новому році планується оновити регламент ВР та покращити технологічний стан, адже часто техніка виходить з ладу. Крім того, повинна з’явитися дослідницько-аналітична служба.

"Також ми займемося створенням так званої дослідницько-аналітичної служби, що працює практично в усіх парламентах світу. У цьому питанні ми взаємодіємо з парламентами інших країн, аби перейняти кращі практики", - зазначив Стефанчук.



