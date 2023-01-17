Про це повідомив центр інформації УПЦ.

Зазначається, що УПЦ не зверталася до жодної держави про захист своїх прав, "а тим більше до держави, яка вчинила віроломний збройний напад на нашу країну". Також церква висловила стурбованість, що такі питання підіймають структури, з УПЦ не пов'язані.

"Українська Православна Церква на цей час не зверталася до жодної держави з проханням про сприяння у захисті своїх прав, а тим більше до держави, яка вчинила віроломний збройний напад на нашу країну. Також, ми не уповноважували нікого з РПЦ МП виступати від нашого імені в ООН. Стурбовані тим, що питання про Українську Православну Церкву підіймають структури, які до нас не мають жодного відношення", - пише центр.

Відділ зовнішніх церковних зв'язків закликав РФ не говорити від імені УПЦ на міжнародних майданчиках, та "не використовувати релігійний фактор у власних політичних цілях",

Також, УПЦ звернулась до української влади з проханням "проводити виважену релігійну політику всередині країни, забезпечувати рівні права всім релігійним організаціям, щоб не давати приводу державі-агресору використовувати релігійну політику нашої держави у власних інтересах".

У вівторок, 17 січня, Рада Безпеки ООН збереться на вимогу Росії для розгляду питання про нібито утиски російської церкви в Україні. Раніше про наміри скликати Радбез із цією метою заявив на засіданні Радбезу 13 січня постпред РФ при ООН Василь Небензя.

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