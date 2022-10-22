Не зупинять наших захисників, - Зеленський запевнив, що російські авіаудари не зупинять ЗСУ
Президент Володимир Зеленський заявив, що жодні російські авіаудари не впливають на роботу ЗСУ на фронті
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на вечірнє відеозвернення Зеленського.
"Навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити й повернути до норми. І навіть зараз – частково в темряві – життя в нашій державі, в нашій Україні, все одно цивілізоване. На відміну від Росії, яка несе нам цей терор. У них там і з електрикою все одно дикість, як у прадавні часи. Тільки дикуни можуть нести таке зло світу. Я хочу підкреслити: ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників. Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури і людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні", - сказав президент України Володимир Зеленський.
- 22 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав "ще уважніше, ніж раніше" економити електроенергію.
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