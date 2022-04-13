Небажання Макрона визнати геноцид українців після відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує, - МЗС України

Про це він написав у Facebook.

"Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році. Тоді російські «брати» нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тис. українців. Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому. «Братній» народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого «братнього» народу. До звірст проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги. Наразі немає ані моральних, ні реальних підстав вести розмови про «братні» зв‘язки російського та українського народів", - написав він.

Відзначимо, що президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні "геноцидом" в телевізійному інтерв'ю телеканалу France 2. Більше того, Макрон сказав, що українці і росіяни "братні народи", тому проти ескалації риторики.

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