"Негативний приклад": військовий експерт назвав участь 32 країн у Sea Breeze-2021 несподіваним для РФ

Про це він повідомив у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV

“За кількістю країн-учасниць військових навчань Sea Breeze, вони безпрецедентні – 32 країни. До речі, я нагадаю, в НАТО входить 29 держав, Південна Корея і Японія не є членами Альянсу, але вони тут присутні. І для Росії це дуже несподіваний і негативний приклад. Японія зрозуміла, якщо натиснути з Заходу, може зі Сходу від Росії щось відвалиться. Вони ж мають спірні території – острови”, – зазначив Жданов.

Експерт додав, що навчання Sea Breeze мають потужний військовий компонент: 6-й флот США, сухопутне угрупування з новітнім озброєнням, близько 30 кораблів, катерів і суден, понад 30 літаків і вертольотів.

“Генеральний секретар НАТО також заявив, що вони залишаються в Чорному морі на постійній основі. Я так розумію, що вони підстраховують нас в тому сенсі, що згідно виступу президента України Володимира Зеленського, до кінця 2023 року ми сформуємо москітний флот. Нам передадуть ракетні катери Mark 6, мінний тральщик, почнуть постачати катери з Великої Британії. Тобто в нас більш-менш з’явиться бойовий потенціал на воді. А до цього моменту, НАТО буде постійно присутнє в акваторії Чорного моря”, – повідомив Олег Жданов.

Військовий експерт наголосив, що присутність Північно-Атлантичного Альянсу в Чорному морі – це гарантія того, що морський напрямок у нас буде прикритий.

“З боку Російської Федерації провокації поки що йдуть на безпечній відстані. Росіяни бояться наближатися й бояться спровокувати навіть попереджувальний вогонь у свій бік. Росія не була готова до того, що навчання було організовано раптово. РФ не очікувала такої великої кількості країн-учасниць і бойових потенціалів, які зібрані в усіх трьох компонентах: в повітрі, на морі й на суходолі”, – зауважив Жданов.

Нагадаємо, Навчання Sea Breeze-2021 тривають з 28 червня по 10 липня. Їхня головна мета - підвищити взаємосумісність підрозділів ВМС України та США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо забезпечення морської безпеки, миру та стабільності в Чорноморському регіоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові навчання Sea Breeze-2021 є сигналом, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Росія посилює угруповання військових кораблів у Чорному морі на тлі міжнародних військових навчань України та союзників Sea Breeze-2021.