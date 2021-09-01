Непереможний український важковаговик розповів про запеклі спаринги з Усиком перед Джошуа

Про це Сіренко розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Боксерська правда".

За його словами, Усик максимально викладається під час спрингів.

"Олександр завжди дуже добре викладається на спарингах. Він завжди працює. Немає такого, щоб він сачкував. Він дійсно все це робить для себе з хорошою віддачею. Спаринги у нього - це не те, що ти приїхав на легку прогулянку. Завжди потрібно попрацювати", - розповів Сіренко.

Він додав, що провів не один спаринг з Усиком, а самі вони складалися з різної кількості раундів.

"Кількість раундів залежала від того, що говорила його команда. Бувало таке, що заходиш лише на два раунди, бувало більше. Зараз я не можу згадати, скільки максимально з ним стояв", - сказав Сіренко, який виграв на професійному рингу усі свої 17 поєдинків.

Олександр Усик проведе наступний бій 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

