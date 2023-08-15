Про це на брифінгу сказав заступник речника Держдепу Ведант Пател.

Нагадаємо, інцидент стався вранці 13 серпня. У міноборони РФ повідомили, що військові Чорноморського флоту Росії вели "попереджувальний вогонь", аби зупинити та перевірити суховантажне судно "Сукру Окан", яке прямувало в порт Ізмаїла. Українська сторона не змогла підтвердити цю інформацію.

"Росія публічно оголосила, що всі кораблі, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, вважатимуться потенційними перевізниками військових вантажів. Це, на наш погляд, неприпустима ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має йти", - сказав заступник речника Держдепу.

Він нагадав, що, за даними української сторони, Росія з моменту припинення дії "зернової угоди" атакувала 26 об'єктів портової інфраструктури та знищила понад 220 тис. тонн зерна.

"Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією, і ми, звичайно, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свій націл на українські зернові потужності, включаючи напади на цивільні судна в Чорному морі", - сказав Пател.

Він наголосив, що Росія "повинна негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи". Це сприятиме стабілізації світових цін на продовольство, зазначив Пател.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.