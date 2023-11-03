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Головна Культура "Непрофесійний документ": продюсер Юлія Синькевич про стратегію розвитку кіно, яку має ухвалити уряд
Ексклюзив

"Непрофесійний документ": продюсер Юлія Синькевич про стратегію розвитку кіно, яку має ухвалити уряд

3 листопада, 2023 п'ятниця
18:24
Культура кіно, люди дивляться фільм

Юлія Синькевич, продюсер, засновниця наглядової ради Української кіноакадемії, зазначила, що стратегія розвитку кіно, яку має розглянути Кабмін, не була винесена на обговорення фахової спільноти й має багато як процедурних питань, так і за змістом

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"З цією стратегією багато що не так. Основне – процедурні питання, тому що ця стратегія не була винесена на обговорення фахової спільноти. Мали б відбутися обговорення, аби сформулювати куди наша кіногалузь має йти, які саме фільми та історії нам потрібні, скільки їх має бути, як вони мають підтримуватися – все це має бути відображено у стратегії розвитку кіно. Однак такого обговорення не було. Щобільше, у пояснювальній записці, яка додається до стратегії для розгляду Кабміну, написана відверта фальсифікація, що нібито обговорення з фаховою спільнотою були", - зауважила засновниця наглядової ради Української кіноакадемії.

За її словами, громадська рада при Держкіно теж сказала, що не було такого обговорення, і навіть не давали текст цієї стратегії, коли вони його просили. Однак їм вдалося отримали цей текст якимось своїм кулуарним методом, після того вони заперечували все, що там було написано.

"Щодо суті цієї стратегії, теж є багато питань, бо вона показує, що в основному ми будемо зосереджені на телесеріальному виробництві. Відразу скажу, що нічого поганому у понятті телесеріальне виробництво я не бачу, але є дисбаланс у кількості годин. Мова йде про 600 годин вироблених телесеріалів, а натомість пропонується до 7, а то і менше, повнометражних ігрових фільмів, які мають чомусь брати участь у фестивалях класу А, також десь до 20 повнометражних фільмів для широкої аудиторії. Тобто це непрофесійний документ, який не відповідає реаліям", - прокоментувала Юлія Синькевич.

  • 28 жовтня відбулася церемонія завершення 52-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", де оголосили переможців
  • 3 листопала пресслужба Держкіно повідомила, що фільм "Край ріки", який разом створювали Україна та Болгарія, переміг на кінофестивалі Onyko Film Festival у номінації "Кращий український фільм"



 

Суспільство
Україна
Кабмін
українське кіно
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