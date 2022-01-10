Нереалістично очікувати, що переговори цього тижня розв'яжуть кризу навколо України, - Столтенберг

Про це Єнс Столтенберг заявив у понеділок, 10 січня, під час спільної пресконференції із віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною, повідомляє Еспресо.TV.



Очільник НАТО підкреслив, що він вітає зустріч, яка відбудеться сьогодні між представниками США та РФ, а також пізніше цього тижня в рамках Ради Росія-НАТО. Проте він не думає, що можна очікувати, що ці переговори розв'яжуть усі питання навколо України.



За його словами, "нереалістично" очікувати, що після закінчення переговорів цього тижня криза європейської безпеки буде розв'язана.



"Але я дуже сподіваюся, що в обох сторін є реальний намір, у тому числі з російського боку - у НАТО він є - взяти участь у процесі, який може запобігти новому збройному конфлікту в Європі, і тому ми прагнемо досягти угоди щодо майбутніх дій, процесів і серій зустрічей", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.