Невизнане Придністров'я захотіло "незалежності" від Молдови на тлі подачі заявки на вступ у ЄС, Кишинів відреагував

Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

В "МЗС Придністров'я" заявили, що це подача заявки Молдови "ставить остаточну крапку" у спробах врегулювання.



Там заявляють, що заявка Молдови на членство "свідчить про відмову Молдови від діалогу з Придністров’ям про параметри спільного співіснування".

У "МЗС" зазначають, що Придністров’я звернулося до "ООН, ОБСЄ та інших посередників і спостерігачів у перемовному процесі" з проханням визнати його незалежність і встановити дипломатичні відносини.



Бюро реінтеграції Молдови відповіло на вимогу визнати незалежність Придністров'я.



Там заявили, що Кишинів відкритий для діалогу у всіх форматах і "готовий вирішити проблеми реінтеграції Молдови лише шляхом діалогу".



"Вважаємо, що наші спільні зусилля мають бути спрямовані на зміцнення довіри між двома берегами Дністра. Придністровський регіон є прямим бенефіціаром багатьох програм допомоги та сприяння, які пропонує Євросоюз. Ці програми будуть розширюватися та приносити користь усім жителям країни", - йдеться у повідомленні Бюро.

3 березня президент Молдови Мая Санду підписала заявку про вступ країни до Євросоюзу.