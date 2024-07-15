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15 липня в Україні святкують одразу два великі свята

15 липня, 2024 понедiлок
09:00
Суспільство князь Володимир

15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира та День хрещення Київської Русі – України

Зміст

Великий князь Володимир та Хрещення Русі

Хто такий князь Володимир та що про нього відомо 

  • Володимир Святославич  — великий князь київський (979—1015), князь новгородський (970—988). Хреститель Русі
  • Син київського князя Святослава Ігоровича від ключниці Малуші. Онук київської княгині Ольги, батько київського князя Ярослава Мудрого. Молодший брат і наступник київського князя Ярополка Святославича. Засновник династії Володимировичів
  • Захопив київський престол після міжусобної боротьби з братом (977—979). Приєднав до Київської Русі землі білих хорватів і дулібів (981), в'ятичів (982), ятвягів (983), радимичів (984)
  • Ініціював та сприяв хрещенню Русі у 988 році, та утворенню Київської митрополії під патронатом патріарха Константинопольського
  • Розширив межі столиці Києва, збудував Десятинну церкву (996)
  • Першим із руських князів розпочав карбувати власну золоту монету. Заснував Володимир (988) та інші міста
  • Використовував особистий знак "тризуб", що став у XX столітті гербом України. Помер у Берестовському палаці поблизу Києва

Хрещення Русі - України

Християнізація в Європі іноді просувалася з труднощами, долаючи спалахи опору язичницьких жерців та їхніх прихильників. Якщо у Києві хрещення відбувалося без перешкод, як пише літопис, завдяки винятковому авторитету князя ("Повість временних літ", 988 рік), то у північних володіннях Київської Русі все було інакше. Так, мешканців Новгорода вдалося охрестити лише наступного року, після придушення повстання.

Яскравим феноменом поверхневого закорінення християнського світосприйняття є язичницькі алюзії знаменитого "Слова о полку Ігоревім" (кінець XII століття): автор практично не апелював до християнської символіки, натомість розлого покликався на язичницьку, згадавши Дажбога, Велеса, Хорса, Стрибога та інших.

Події цього дня

  • 1099 — учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим
  • 1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
  • 1663 — у Львові король Ян ІІ вирішив йти кількома колонами походом в Україну
  • 1834 — відкрито Київський університет.

День українських миротворців

У травні 2013 року ВРУ Постановою визначила 15 липня - Днем українських миротворців. Мета дня – вшанування мужності, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.

День ангела (іменини) сьогодні святкують: 

  • Фотій
  • Генріх
  • Арсеній
  • Марія.
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