15 липня в Україні святкують одразу два великі свята

Великий князь Володимир та Хрещення Русі

Хто такий князь Володимир та що про нього відомо

Володимир Святославич — великий князь київський (979—1015), князь новгородський (970—988). Хреститель Русі

Син київського князя Святослава Ігоровича від ключниці Малуші. Онук київської княгині Ольги, батько київського князя Ярослава Мудрого. Молодший брат і наступник київського князя Ярополка Святославича. Засновник династії Володимировичів

Захопив київський престол після міжусобної боротьби з братом (977—979). Приєднав до Київської Русі землі білих хорватів і дулібів (981), в'ятичів (982), ятвягів (983), радимичів (984)

Ініціював та сприяв хрещенню Русі у 988 році, та утворенню Київської митрополії під патронатом патріарха Константинопольського

Розширив межі столиці Києва, збудував Десятинну церкву (996)

Першим із руських князів розпочав карбувати власну золоту монету. Заснував Володимир (988) та інші міста

Використовував особистий знак "тризуб", що став у XX столітті гербом України. Помер у Берестовському палаці поблизу Києва

Хрещення Русі - України

Християнізація в Європі іноді просувалася з труднощами, долаючи спалахи опору язичницьких жерців та їхніх прихильників. Якщо у Києві хрещення відбувалося без перешкод, як пише літопис, завдяки винятковому авторитету князя ("Повість временних літ", 988 рік), то у північних володіннях Київської Русі все було інакше. Так, мешканців Новгорода вдалося охрестити лише наступного року, після придушення повстання.

Яскравим феноменом поверхневого закорінення християнського світосприйняття є язичницькі алюзії знаменитого "Слова о полку Ігоревім" (кінець XII століття): автор практично не апелював до християнської символіки, натомість розлого покликався на язичницьку, згадавши Дажбога, Велеса, Хорса, Стрибога та інших.

Події цього дня

1099 — учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим

1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.

1663 — у Львові король Ян ІІ вирішив йти кількома колонами походом в Україну

1834 — відкрито Київський університет.

День українських миротворців

У травні 2013 року ВРУ Постановою визначила 15 липня - Днем українських миротворців. Мета дня – вшанування мужності, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.

День ангела (іменини) сьогодні святкують: