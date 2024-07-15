15 липня в Україні святкують одразу два великі свята
15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира та День хрещення Київської Русі – України
Великий князь Володимир та Хрещення Русі
Хто такий князь Володимир та що про нього відомо
- Володимир Святославич — великий князь київський (979—1015), князь новгородський (970—988). Хреститель Русі
- Син київського князя Святослава Ігоровича від ключниці Малуші. Онук київської княгині Ольги, батько київського князя Ярослава Мудрого. Молодший брат і наступник київського князя Ярополка Святославича. Засновник династії Володимировичів
- Захопив київський престол після міжусобної боротьби з братом (977—979). Приєднав до Київської Русі землі білих хорватів і дулібів (981), в'ятичів (982), ятвягів (983), радимичів (984)
- Ініціював та сприяв хрещенню Русі у 988 році, та утворенню Київської митрополії під патронатом патріарха Константинопольського
- Розширив межі столиці Києва, збудував Десятинну церкву (996)
- Першим із руських князів розпочав карбувати власну золоту монету. Заснував Володимир (988) та інші міста
- Використовував особистий знак "тризуб", що став у XX столітті гербом України. Помер у Берестовському палаці поблизу Києва
Хрещення Русі - України
Християнізація в Європі іноді просувалася з труднощами, долаючи спалахи опору язичницьких жерців та їхніх прихильників. Якщо у Києві хрещення відбувалося без перешкод, як пише літопис, завдяки винятковому авторитету князя ("Повість временних літ", 988 рік), то у північних володіннях Київської Русі все було інакше. Так, мешканців Новгорода вдалося охрестити лише наступного року, після придушення повстання.
Яскравим феноменом поверхневого закорінення християнського світосприйняття є язичницькі алюзії знаменитого "Слова о полку Ігоревім" (кінець XII століття): автор практично не апелював до християнської символіки, натомість розлого покликався на язичницьку, згадавши Дажбога, Велеса, Хорса, Стрибога та інших.
Події цього дня
- 1099 — учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим
- 1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
- 1663 — у Львові король Ян ІІ вирішив йти кількома колонами походом в Україну
- 1834 — відкрито Київський університет.
День українських миротворців
У травні 2013 року ВРУ Постановою визначила 15 липня - Днем українських миротворців. Мета дня – вшанування мужності, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.
День ангела (іменини) сьогодні святкують:
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