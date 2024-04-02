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2 квітня - День звільнення Київщини від російських окупантів. Як це було

2 квітня, 2024 вiвторок
10:00
Суспільство Буча

Київська область – одна з перших прийняла на себе удар російських загарбників. Російські колони йшли на нашу столицю з півночі, несучи смерть і руйнування. Воєнні дії на Київщині тривали понад місяць. 15 територіальних громад Бучанського, Вишгородського та Броварського районів опинилися під окупацією – це 270 населених пунктів Київської області

Звільнення Київщини від російських загарбників

Сили Оборони дали потужну відсіч ворогу. 2 квітня 2022 року ми усі дізналися, що Київщина нарешті звільнена від російської навали.

Для більшості жителів області 2022 рік став найстрашнішим в житті. Після себе загарбники залишили могили, катівні та руїни. За час окупації загинули 1370 жителів Київщини, з них - 714 закатовані.

Завжди пам’ятатимемо героїчний опір Збройних Сил України, тероборонців, місцевих жителів, які пліч-о-пліч з військовими стали на захист держави. 

Звільнення Київщини стало символом та запорукою віри в перемогу України. 

Сквер пам'яті "03.22"

У Бучі в 2023 році родини загиблих започаткували Сквер пам'яті "03.22", в якому висадили дерева з іменами цивільних жертв російської окупації.

Зелену зону розташували на перехресті вулиць Яблунської та Назарія Яремчука, оскільки тільки по вулиці Яблунській було закатовано 78 людей.

"Сквер пам'яті стане не лише символом минулого, але й відображенням нашої віри у майбутнє, де ми будемо пам'ятати та вшановувати усіх бучанців, які загинули від рук жорстокого ворога", — зазначив міський голова Анатолій Федорук.

Що відомо про звільнення Бучі від військ РФ:

Непокаране зло повертається

Фото: Gettyimages


Буча

Фото: reuters


Буча була в окупації 33 дні. Російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого, того ж дня ракета потрапила у житловий будинок. Міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

Російські війська залишили місто лиш 31 березня 2022 року. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових. Після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто — там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі — зі зв'язаними за спиною руками. 14 квітня минулого року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто відвідав Бучу.

Приватна американська компанія Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих у Бучі були зафіксовані на супутникових знімках ще 10 березня 2022 року. 8 квітня 2022 року у місті Буча Київської області почали ексгумацію тіл з братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих. Правоохоронці зафіксували понад 9 тисяч воєнних злочинів, які армія РФ скоїла під час окупації Бучанського району Київщини.

Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини, загинули більше 1 700 цивільних людей, із них близько 700 у Бучі. Після деокупації люди повернулися додому.

Гостомель. Перебіг подій

Гостомель

Фото: gettyimages


Гостомель

Фото: gettyimages


24 лютого близько 7:00 військова частина 3018 Національної гвардії України зазнала обстрілу крилатою ракетою. Близько 8-ї години 34 російських вертольоти Ка-52, озброєних ракетами, вилетіли на південь через українсько-білоруський кордон на малій висоті в бік Києва. Досягнувши аеропорту, вертольоти обстріляли його ракетами для знищення потенційних захисників. Слідом вирушили 18 штурмових транспортників Мі-8, які перевозили до 300 елітних російських десантників. Вони висадили десант на аеродромі, зав'язався бій із ротно-тактичною групою НГУ чисельністю близько 150 бійців, озброєною засобами ППО (американські джерела вказують також бронетехніку).

Станом на 19:20 аеропорт було захоплено російськими військами 45-ї бригади спеціального призначення ВДВ РФ, які дали змогу прибути наступним російським силам. Після 5-го вертолітного авіанальоту росіяни знищили найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Бій тривав до вечора, коли російські ВДВ були витіснені з аеропорту, але сутички продовжилися в лісах за його межами.

Українські бійці прикривали відхід особового складу і цивільних службовців з бази. Станом на 21:00 десантні сили ЗСУ відбили Гостомельський аеропорт, відпрацювавши по аеродрому некерованими авіаційними ракетами (НАР) та потім зачистивши його від ворогів, про що повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму фейсбуці.  Для закріплення успіху спецпідрозділ "Альфа" знищив чеченців з "армії Кадирова" 

Близько третьої ночі 25 лютого на околиці Києва, у районі Гостомеля, знову пролунали вибухи. Близько 14:00 міністерство оборони Росії заявило, що відбило аеропорт "Антонов" у результаті операції за участю нібито 200 вертольотів. 27 лютого у Гостомелі на повороті до Ірпеня тривав бій. ЗСУ завдали удару по аеропорту, щоби зробити його непридатним для використання ворогами. Також завдали атаки по ворожій техніці в аеропорту Гостомеля. Техніку окупанта, машини постачання та особовий склад вдалося знищити. Зачистку здійснювали 80-та бригада, 8-й полк і 72-га бригада ЗСУ.

3 березня бої поновилися. 4 березня бійцями спецназу ГУР МО, 3-ого окремого полку спеціального призначення та добровольчої ротно-тактичної групи "Ірпінь" було знищено щонайменше 50 військовиків зі складу 31-шої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Українськими військовими захоплено зброю, військову техніку, штабні та особисті документи.

5 березня стало відомо, що російські окупанти захопили ЖК "Покровський" і взяли в полон щонайменше 40 місцевих жителів. Наступного дня українськими військовими в ході боїв за Гостомель було знищено щонайменше 27 військових ЗС РФ. Більшість серед загиблих становили десантники 31 ОДШБр.

Офіційною датою звільнення Київщини є 2 квітня

Ірпінь

За тиждень до цього у 2022 році Гостомель, Буча та Ірпінь указом президента отримали почесне звання міста-героя. Після успішного визволення околиць української столиці від російських загарбників туди стали повертатися люди та відновлювати свої зруйновані домівки.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Київщина
ЗСУ
Війна з Росією
Ірпінь
Буча
Гостомель
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