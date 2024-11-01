Аналізувати наративи та документувати злочини: генпродюсерка Еспресо про інструменти медіа з протидії ворожій пропаганді

Про це сказала генеральна продюсерка телеканалу "Еспресо" Анастасія Равва під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді.

"Після анексії Криму та з початком війни на Донбасі російська пропаганда в Україні наростила свій темп. Багатьом українцям було складно їй протидіяти. Тоді стала зрозуміла важливість журналістів у протидії ворожим наративам. Медіа мають розповідати правду, розвінчувати міфи. Ще в 2014 року утворилась громадська організація STOP FAKE. Ми тоді запустили спільну програму, яку розповсюджували і на діджитал-платформах. Вона досить швидко стала дуже популярною. Ми продовжили співпрацю в 2023 році рамках англомовної програми Spotlight Ukraine, де разом розповідали про пропаганду, яку Росія поширює на весь світ", - розповіла вона.

Найголовнішим проектом телеканалу з протидії російській пропаганді і дезінформації Равва назвала "Хроніки інформаційної війни".

За її словами, це приклад класичного телевізійного проєкту, який може бути успішним як в межах ефірного мовлення, так і на цифрових платформах. На YouTube у "Хронік інформаційної війни" понад 100 мільйонів переглядів.

"Так класичний телевізійний проект може бути успішним і в діджиталі. Цей проект виник в березні 2022 року, коли в Україні відчувався брак аналітики. Ми почали аналізувати ті меседжі і наративи, які росіяни запускають проти нас, якими зомбують власне населення. Також ця програма документує злочини росіян проти України. Ми зафіксували багато закликів щодо геноциду українців, і сподіваємось, наші матеріали стануть основою для кримінальних справ проти росіян", - резюмувала Анастасія Равва.

Київський безпековий форум для молоді організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Молодіжний КБФ триває у Києві з 31 жовтня по 1 листопада. Він проводиться вперше з часу початку повномасштабної війни. Назва заходу - Generation W.