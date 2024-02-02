Чи будуть мобілізовувати жінок: що передбачає оновлений законопроєкт

На офіційному порталі Верховної Ради є текст документа №10449, який покликаний внести зміни до законодавчих актів, що стосуються питання мобілізації, проходження військової служби та обліку військовозобов'язаних.

Нова редакція законопроєкту не містить докорінних змін, які б стосувалися мобілізації жінок. Однак, є кілька цікавих особливостей. Документом передбачено скасування строкової служби та запровадження базової військової служби, яка є обов'язковою для придатних чоловіків 18-24 років, а жінки можуть її пройти на добровільній основі.

Як відомо, в Україні з 1 жовтня 2023 року всі жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту стали на військовий облік. Рішення ведення такого обліку надає можливість аналізу об’єктивних резервів медичного персоналу та визначає наявний потенціал. У цій нормі статті нового законопроєкту змін не передбачено. Придатні жінки, які мають освіту за вищезазначеними спеціальностями, підлягають взяттю на військовий облік.

Жінки, спеціальність та/або професія яких споріднена із відповідною військово-обліковою спеціальністю (перелік затверджує Міноборони), а також, якщо вони відповідають вимогам для проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік лише за власним бажанням.

Чи будуть мобілізовувати жінок?

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані у воєнний час для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням оборони держави на добровільній основі. У мирний період жінки можуть вступати на військову службу або бути в резерві за добровільною угодою (контрактом). Тобто, військовозобов'язані жінки можуть проходити службу лише добровільно.

Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (крім визначених законодавством випадків, пов'язаних з охороною материнства та дитинства, а також запобіганням дискримінації за статевою ознакою). Це включає можливість добровільного вступу на військову службу за контрактом, призову та проходження військової служби, виконанням обов'язку перебуваючи в запасі, та дотриманням правил щодо військового обліку.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.