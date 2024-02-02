Чи передбачає новий законопроєкт про мобілізацію зменшення призовного віку?

Запропонований урядом законопроект визначає чіткі норми процесу мобілізації, встановлює необхідні правила для регулювання прав військовослужбовців та обліку військовозобовʼязаних. Крім того, з метою подолання дефіциту кадрів у Збройних Силах розглядається впровадження низки заходів. Жваві обговорення серед керівництва держави та військових визначає необхідність у підготовці законодавчої бази для більш ефективного залучення громадян України до військової служби.

Чи буде знижений призовний вік?

Відповідно до чинного законодавства призвати на строкову військову службу можуть чоловіків 18-27 років, які придатні до військової служби. Однак, в умовах воєнного стану, призив на строкову службу не відбувається, а "призовники" віком від 18 до 27 років мобілізації не підлягають та можуть долучитися до служби у війську тільки на добровільній основі.

Оновлений законопроєкт, який був внесений на розгляд до Верховної Ради, містить у собі норму, згідно з якою призовний вік буде знижено з 27 до 25 років.

Передумови запровадження даних змін

Фактично, ідея зменшення граничного віку для призову не є новою, аналогічні ініціативи раніше вже розглядались. Ще весною 2023 року на офіційному веб-порталі парламенту був зареєстрований законопроекту № 9281, яким передбачалось зниження граничного мобілізаційного віку до 25 років. Однак, президент й досі не підписав цей документ. Згодом з'явився законопроєкт №10378, який містив цю ж норму, але менш ніж за місяць цей документ було відкликано.

Сьогодні й досі дуже активно ведуться обговорення стосовно поповнення мобілізаційних резервів та ротацій особового складу. Зі свого боку в оборонному відомстві вказують на недоцільність тривалого утримання громадян призовного віку на обліку під час війни. Військові зазначають, що на фронті вже відчутний дефіцит молодих людей. Тому, є підстави вважати, що цього разу проєкт Закону все ж може набути чинності.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.