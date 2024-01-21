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Інтерв’ю

"Україна могла б тренувати майбутні збройні сили незалежної Башкирії". Розмова Еспресо з Русланом Габбасовим

Андрій Яніцький
21 січня, 2024 неділя
17:46
Статті Руслан Габбасов. ФОТО: D. UMBRASO/LRT NUOTR

"Допоки ми з Москвою — Башкортостан приречений", каже Руслан Габбасов. Башкирський громадський діяч, засновник Башкирського національного політичного центру пояснює, чому башкири виходять на протести

Спеціально для сайту Еспресо лідер національно-визвольного руху башкир Руслан Габбасов розповів про причини протестів у Башкортостані та про перспективи незалежності поневолених Росією народів. Відео розмови російською доступне на ютуб-каналі Андрія Яніцького. Переклад українською та текстову версію підготувала Ольга Рура.

З тексту ви дізнаєтесь:

  • Проти чого бунтують башкири.
  • Хто такий Фаїль Алсинов і чому люди його підтримують.
  • Чи готовий Башкортостан стати незалежним від Москви.
  • Чому прагнення башкирів до незалежності не підтримують західні політики.
  • Чи підтримує Україна поневолені Росією народи.

Чому башкири виходять на протести

З новин ми знаємо, що у Башкортостані люди виходять на протести через арешт Фаїля Альсинова. Що це за людина та чому його заарештували? Чому люди його підтримали?

Фаїль Алсинов уже понад 15 років займається політикою в національному русі [башкирського народу]. Спершу це було в організації "Кук-Буре", куди згодом приєднався і я. 

(Довідково: "Кук-Буре" — башкирська молодіжна націоналістична організація. У перекладі з башкирської "кук буре" — це "небесний вовк").

Потім ми з ним створили організацію "Башкорт", яку визнали екстремістською і заборонили на території Російської Федерації. 

Фаїль Алсинов - екоактивіст та колишній лідер башкирської національної організації "Башкорт". Фото взяте з соцмереж.

Усі ці організації — національні. Вони порушували питання захисту прав, мови, культури та традицій башкирського народу, а також захисту землі від варварської експлуатації, захисту конституційних прав та суверенітету республіки тощо. Це, звичайно ж, не подобалося [московській] владі. Нас переслідували, відкривали кримінальні справи, штрафували, садили до тюрем і т.ін. Після того як нас визнали екстремістською організацією, я змушений був поїхати — наразі одержав політичний притулок у Литві, а Фаїль Алсинов залишився в республіці.

Після протестів на [священній для башкир] горі Куштау, [де московська влада планувала видобуток корисних копалин], башкири вже зрозуміли, як до них ставиться влада, і це викликало бурю незадоволення. 

В результаті [призначений Москвою] глава Республіки Башкортостан Радій Хабіров дав обіцянку не вести роботи на Куштау, доки не буде знайдено компромісу. Зрештою, активістам вдалося відстояти гору Куштау, але багато людей згодом потрапили під пресинг, на багатьох відкрили кримінальні справи, в тому числі й на нас.

Активісти, які виступають проти розриття гори Куштау в Башкортостані. Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
Радій Хабіров — призначений Москвою голова Республіки Башкортостан. Йому дали завдання розібратися з національним рухом, що він і почав робити.

Він заборонив нашу організацію, посадив Айрата Дільмухаметова — одного з відомих та авторитетних діячів башкирського національного руху, посадив Рамілю Саїтову, Лілію Чанишеву та багатьох інших.

Фаїль Алсинов залишався останнім вільним авторитетним лідером національного руху у башкирському народі, особливо після подій на Куштау. 

Республіка Башкортостан дуже багата на природні ресурси, але різні ділки, підкуповуючи продажних чиновників, намагаються видобувати мідь, золото та цинк, на кар'єрах працюють заробітчани із середньої Азії та Кавказу. А місцеве населення змушене виїжджати на заробітки в інші регіони.

Це така колоніальна політика: московські чиновники приїжджають та дозволяють чужим компаніям викачувати наші природні ресурси. Понад 50% населення Башкортостану живуть у селах, тому такі роботи знищують ділянки, де можна пасти худобу та займатися сільськогосподарською діяльністю. Проти цього народ почав виступати.

Зліва направо заарештовані активісти національного руху башкир: перша - Лілія Чанишева, другий - Айрат Дільмухаметов, третя - Раміля Саїтова.
Фото: idelreal.org
На одному з таких заходів Фаїль Алсинов виступив із промовою, де наголосив, що нашу землю грабують, а людей наших висилають на війну в Україну, де ті помирають, замість того, щоб захищати свою землю.

Він сказав, що башкирам нікуди тікати з Башкортостану.

"Вірмени поїдуть до своєї країни, росіяни поїдуть у Рязань, татари поїдуть у Татарстан, кара халик поїде до себе. Це наша земля і нам звідси їхати нікуди".

Ці його слова викривили та припіднесли як "розпалювання міжнаціональної ворожнечі", начебто він виганяє інші національності з Республіки.

(Російський суд вирішив, що вимовлені Алсиновим слова "кара халик" "відповідають значенню слів "хачи", "чурки", "чорномазі", хоча буквально ці слова перекладаються як "чорний люд", а Фаїль пояснює, що мав на увазі чорноробочих, які приїжджають у Башкортостан з інших країн або регіонів).

Ця реакція людей, які вийшли на протести — відчайдушний крок. Ми бачимо, до чого призводять протести в Росії: беззбройних людей росгвардія ловить і виписує вигадані вироки. Хіба можна очікувати, що ці протести закінчаться перемогою протестувальників?

Рано чи пізно це закінчиться нашою перемогою. Ще недавно народ сумнівався у своїх силах. Багато хто підтримував політику Хабірова. На сьогоднішній момент усі чудово бачать, яка він людина — готова знищувати свій власний народ.

Донос на Фаїля Алсинова написав особисто Хабіров — він попросив перевірити активіста на "екстремістську діяльність" та "дискредитацію" російської армії.

За Фаїля Алсинова виступила вся Башкирська інтелігенція: еліта, професори, вчені, колишні політики, артисти тощо. Величезна кількість звернень була записана, а це показник того, що він дуже популярний, і що народ не хоче терпіти несправедливості.

(Баймацький районний суд призначив Фаїлю 4 роки позбавлення волі у колонії загального режиму. Кілька тисяч осіб (за різними оцінками від 5 до 10 тисяч) кілька днів збиралися біля будівлі суду в башкирському місті Баймак попри погані погодні умови, протести також відбувались у столиці Башкирії Уфі).

Фаїль Алсинов у залі суду. 17 січня 2024 року. Фото: SOTA / AFP / Scanpix / LETA

Чи може Башкортостан бути вільним від Москви

Наскільки реалістичним сьогодні є сценарій незалежності республіки?  

Розпад Росії не залежить від Путіна чи від мене. Це подія, яка рано чи пізно відбудеться — це хід історії. Росія — це імперія, яка розвалювалася вже двічі, але недорозвалилася. У 1917 році відокремилися частина країн, які сьогодні живуть чудово, у 1991 ще 14 республік це зробили. Регіональні сили існують, є національні рухи, є республіки, які хочуть незалежності.

Цей розпад не обов’язково повинен статися завтра. Але чим довше Путін сидить при владі, тим швидшим і сильнішим він буде.

Усі національні республіки — це колонії. Москва — це просто центр, який висмоктує всі соки з республік. Вона нам нічого не дає, лише вимагає.

Башкортостан досить багатий на природні ресурси. Ми маємо добре розвинутий промисловий комплекс. У нас є населення, яке готове працювати як і фізично, так і інтелектуально. Ми готові повністю жити незалежно, адже анітрохи не гірші за молдаван, вірменів, узбеків чи киргизів. 

Ви часто виступаєте на конференціях за кордоном. Як сприймають ідею незалежності Башкортостану іноземні політики? 

Є політики, які вірять у ідею незалежності Башкортостана. Наприклад, Анна Фотига — польська політична діячка, депутатка Європарламенту від Польщі.

Проте більшість західних політиків не вірять, що розпад Росії можливий. Не хочуть вірити.

Їм вигідно, щоб Росія залишалася, адже вона для них — дешева бензоколонка, звідки вони черпають нафту й газ. Але нафта й газ знаходяться на наших територіях, на територіях поневолених народів, тому це просто спонсорство колоніалізму.

Виступ Руслана Габбасова в Європарламенті.
Скрін з ютуб-каналу Ruslan Gabbasov

Чого бояться західні політики, коли ви їм кажете про розвал Росії? Неконтрольованої ядерної зброї? Посилення позицій Китаю?

Аргументи й страхи про неконтрольовану ядерну зброю ми вже давно спростували. Ми готові із задоволенням відмовитися від ядерної зброї, яку розміщено на нашій території, щоб отримати незалежність. Існує величезна кількість країн без ядерної зброї. 

Щодо побоювань посилення Китаю - те ж саме. Монголію з величезною територією Китай не захоплює. Так, він веде економічну експансію, але тут уже залежить від уряду нових держав, які утворяться — наскільки вони піддаватимуться китайському впливу. Якби західні політики хотіли, вони давним-давно допомогли б нам.

Як Україна підтримує чи не підтримує башкир

Як щодо позиції української влади?

Зроблено чимало, навіть у Верховну Раду внесено постанови про визнання незалежності Чеченської республіка, а також Татарстану, Башкортостану, Інгушетії.

Але ми досі не можемо створити в Україні військові структури чи легіони, постійно натикаємося на різного роду перешкоди.

Однак ми чудово розуміємо, що в цій сфері Україна повинна брати до уваги думку західних партнерів, адже залежить від постачання озброєння. Хотілося б, щоб в Україні проявили твердість у цьому питанні та підтримали наш національний рух.

Якби національні рухи отримували хоч якесь фінансування, щоб створити свої збройні структури, то протести, які спалахнули у Башкортостані, мали б значно гірші наслідки для Росії. 

Російські ліберали, які звідусіль кричать про бажання скинути Путіна, не сказали і слова про події у Башкортостані. Вони не хочуть розвалу Росії, вони лишень хочуть змінити одного дракона на іншого дракона.

Але все ж є башкири в українській армії?

Так, є й ті, хто воює, є такі, хто хоче приєднатися, але вони ніяк не можуть заїхати в Україну через ряд заборон.

Найкращим варіантом було б створення тренувальних таборів, для підготовки збройних формувань, які б використали план Фіделя Кастро з висадкою на Кубу. Тобто я говорю про тренування майбутніх Збройних сил Башкортостану на території України.

А як щодо більш м’яких, символічних чи дипломатичних дій?

Так, це б також допомагало, однак саме політичний вектор не дуже ефективний. Принаймні я знаю, що у Верховній Раді створено комітет з підтримки поневолених Росією народів, але активної роботи я не бачу. 

(У міжфракційне обєднання за деколонізацію та демонтаж Російської імперії увійшли депутати Верховної Ради Олег Дунда, Віталій Безгін, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу (всі "Слуга Народу"), Юлія Клименко і Наталія Піпа (обидві "Голос"), — ред.).

Верховна Рада

Верховна Рада. Ілюстративне фото rada.gov.ua


Що б ви хотіли сказати чи передати своїм землякам, якщо вони будуть читати цю розмову?

Хотів би сказати, що Москва перетворила нашу республіку на колонію. Ми немов безправний регіон-жебрак. Якщо ще в 90-х ми були однією з найбагатших республік з правами, то сьогодні з нас викачують усі соки: наш народ асимілюють, людські ресурси безправно експлуатують, а землю продають чужакам. Ми втрачаємо свою ідентичність і зменшуємось у чисельності.

Перебуваючи в цій імперії, ми тільки зникатимемо. Подивіться на Казахстан чи інші братні народи: киргизів чи узбеків. Здобувши незалежність, вони зросли в чисельності. Це незалежні держави зі своєю економікою, культурою та інститутами. Ми втратимо все, перебуваючи у цій імперії. Допоки ми з Росією — ми приречені.

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