Два пілоти загинули: у Йорданії розбився військовий літак
Двоє пілотів Королівських ВПС Йорданії загинули після того, як їхні літаки розбилися під час навчального польоту
Про це повідомило державне інформаційне агентство Petra.
Двоє жертв були ідентифіковані. Це пілот-майор Омар Ата Аль-Аббаді та пілот-капітан Мохаммед Абдулла Аль-Худайр.
Літак розбився на авіабазі короля Хусейна в північному місті Мафрак, додало агентство Petra, не уточнивши причини аварії.
- 31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї, але пілот встиг катапультуватися.
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