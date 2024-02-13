Два пілоти загинули: у Йорданії розбився військовий літак

Про це повідомило державне інформаційне агентство Petra.

Двоє жертв були ідентифіковані. Це пілот-майор Омар Ата Аль-Аббаді та пілот-капітан Мохаммед Абдулла Аль-Худайр.

Літак розбився на авіабазі короля Хусейна в північному місті Мафрак, додало агентство Petra, не уточнивши причини аварії.