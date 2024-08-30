Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна зброя Контрольований експорт української зброї: представники ВПК та депутати обмінялись думками

Контрольований експорт української зброї: представники ВПК та депутати обмінялись думками

Ярослава Наумова
30 серпня, 2024 п'ятниця
12:53
зброя Засідання за участі представників ВПК і депутатів

Контрольований експорт української зброї дозволить не тільки зберегти робочі місця і зміцнити економіку, але й сприятиме збільшенню забезпечення ЗСУ. Про це йшлося на круглому столі, організованому Комітетом з питань економічного розвитку Верховної Ради

Зміст

Про теми, які обговорювались на круглому столі повідомляє National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI.

Під час зустрічі голова комітету Дмитро Наталуха звернув увагу на необхідність створення сприятливого інвестиційного клімату для співпраці з метою розвитку військових технологій у секторі оборонно-промислового комплексу України (ОПК), можливості якого постійно зростають. "Зараз із питанням масштабування виробництва може конкурувати хіба що питання його фінансування", — сказав Дмитро Наталуха. За його словами, захід був організований для того, щоб вивчити, наскільки контрольоване відкриття експорту надлишкового озброєння може принести Україні додаткові фінанси.

На засіданні були присутні представники компаній українського ВПК та профільних асоціацій і об’єднань, зокрема "ФРУ Defence", "Технологічні сили України", "Ліга оборонних підприємств України" та NAUDI. Під час заходу представники ВПК запевнили, що безумовним пріоритетом для них є забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. Водночас вони звернули увагу народних депутатів на те, що виробничі потужності вітчизняного ОПК складають до $20 млрд на рік, тоді як бюджет здатен закупити зброю та боєприпаси лише на $6 млрд.

Представники ОПК наголосили на необхідності комплексного підходу до питання експорту, що має враховувати позицію військових, органів виконавчої влади, спецслужб та виробників. Відкриття експорту може стати стратегічним кроком для посилення економіки країни та розвитку оборонної промисловості. Наразі через дефіцит фінансування підприємства ОПК можуть збанкрутувати, оскільки всі оборотні кошти підприємств інвестовані в розробку нових технологій та розширення виробництва. За даними представників ОПК, у разі контрольованого відкриття експорту Україна може отримати до $2 млрд додаткових податкових надходжень за півтора року. Відповідно, ці додаткові кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї та боєприпасів для Сил оборони.

'"Сьогодні українські виробники не мають прямої юридичної заборони на експорт своїх виробів та продукції, але в умовах активної війни питання дозволу експорту озброєння стає особливо складним і важливим. Парламент має стати майданчиком для пошуку правильного рішення, яке має бути напрацьоване разом з профільними відомствами, виробниками й, у першу чергу, військовими, які знають актуальні потреби тут і зараз, з поля бою. І ці потреби мають бути першочергово забезпечені, а все, що є надлишковим і що не контрактує держава, може бути предметом обговорення в рамках питання відкриття експорту", — зазначив голова підкомітету з питань регіонального співробітництва і торгівлі Комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський, підсумовуючи захід.

Народні депутати та представники ОПК домовилися підготувати концепцію контрольованого експорту військової продукції під час війни для подальшого обговорення на наступній робочій зустрічі. Відкриття експорту військової продукції є важливим кроком, який може не лише зміцнити економічну стійкість України, але й підтримати розвиток національної оборонної промисловості в складних умовах війни. 

Теги:
Економіка
Верховна Рада
Війна з Росією
зброя для України
Читайте також:
Снаряди 155 мм калібру
Автор Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
У США завод, що виробляє артилерійські снаряди для України, збільшив виробництво на 50%
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Автор Дар'я Куркіна
28 серпня, 2024 середа
Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро
Тейлор Свіфт
Автор Дар'я Тарасова
29 серпня, 2024 четвер
У ЦРУ заявили, що підозрювані у спробі теракту на концерті Тейлор Свіфт планували вбити десятки тисяч людей
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.41
  • EUR
    Купівля 45.33
    Продаж 46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
30 серпня
13:10
Авторка "Спитайте Мієчку" Євгенія Кузнєцова розігрує право стати першим читачем нового рукопису
12:58
новини Львівщини
Унаслідок нічного обстрілу підприємства в Сумах загинули дві людини, вісьмох поранено
12:55
OPINION
Ціна української зброї: як уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників
12:52
ЗСУ, мобілізація
В Одеському ТЦК відреагували на конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК й поліції
12:44
Путін та Лукашенко
Лукашенко на день народження отримав від Путіна найвищу нагороду у РФ
12:40
Ексклюзив
Десна
Еколог припустив, що незабаром забруднення дістанеться гирла Десни на Дніпрі
12:29
Наполеон
На стримінгу Apple TV+ вийде режисерська версія фільму Рідлі Скотта "Наполеон", що містить додаткові 48 хвилин
12:21
Олександр Хейл
ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла
12:15
Оновлено
Росіяни вночі обстріляли низку областей: на Сумщині загинули люди, на Херсонщині є постраждалі
12:00
Камала Гарріс
Гарріс випереджає Трампа у кожному з ключових штатів щонайменше на 2%, - опитування
11:44
OPINION
Ігор Луценко
Найстрашніше, що практично всі ми з цим змирилися — що багаті й впливові уникають участі у війні, а бідні мають нести весь тягар
11:40
Nemo, Євробачення-2024
Швейцарія оголосила місто-господаря Євробачення-2025
11:40
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
"Воюють однією рукою": міністр оборони Естонії закликав партнерів не обмежувати використання Україною зброї
11:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
11:17
Росіяни почали переміщувати склади з боєприпасами та пальним у Криму, боячись ударів ЗСУ, - "Атеш"
11:14
На фото: Антоніо Лукіч
Режисер фільмів "Люксембург, Люксембург" і "Мої думки тихі" Лукіч написав книжку про кіно
11:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
"Це не котел": військовий оглядач Попович пояснив, у якому оточенні опинилися російські військові на Курщині
10:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Курськ як результат пріоритетів Путіна та як українські батьки ховають дітей від евакуації. Акценти світових ЗМІ 30 серпня
10:30
світло
У Києві та низці областей ввели екстрені відключення світла
10:15
Ексклюзив
Навіть на Покровському напрямку є передумови блокування ворога, - Згурець закликав стримано оцінювати події на фронті на тлі ворожих ІПСО
10:15
Book.ua на Книжковому Арсеналі
"Дуже соромно і прикро": у київській книгарні грала російська музика, заклад прокоментував інцидент
09:56
Малі найманці
Росія перекидає своїх найманців із Буркіна-Фасо на Курщину, - Le Monde
09:05
ппо
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 12 з 18 ворожих "шахедів"
08:46
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 215 боєзіткнень: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 58 атак
08:39
Італія
Італія не дозволяє ЗСУ використовувати надану зброю для ударів по території Росії
08:31
Ексклюзив
знищені окупанти
На Курахівському напрямку група росіян намагалася десантуватися, але була знищена, - пресслужба 33-ї ОМБр
08:23
Джавелін
США замовили протитанкові ракети Javelin на $1,3 млрд: скільки передадуть Україні
08:02
У США політика засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста-розслідувача
07:42
безпілотник, дрон
У Росії заявили про збиття 18 безпілотників над Кримом і трьома областями РФ
07:31
втрати окупантів
Засіб ППО, 23 артсистеми і 1200 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:21
Китай та США
Салліван: США та Китай не змогли погодити план завершення війни в Україні
07:04
вакцинація дітей
Ізраїль та ХАМАС оголосили 3-денне перемир'я, щоб вакцинувати дітей проти поліомієліту
06:54
Чехія
Чехія передасть Україні кошти від продажу пива, присвяченого висиланню з РФ чеських дипломатів
06:54
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають носій "калібрів" в Чорному морі
06:50
Підпал автівки
В Україні цьогоріч затримали понад 70 паліїв автомобілів, що належали військовим
06:39
Вибух
У Криму вночі лунали вибухи біля аеродрому Кіровське та поблизу Джанкоя, - ЗМІ
06:33
ЗАЕС
РФ активізувала кампанію дезінформації, щоб відвернути увагу від її злочинів на Запорізькій АЕС, - МЗС
06:31
Петр Павел
Україні треба дозволити застосовувати F-16 для ударів по цілях у Росії, - президент Чехії Павел
06:23
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ наступного тижня здійснить візит до Києва та Запорізької АЕС
05:55
Анонс
Рух, УПЛ, чемпіонат України
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV