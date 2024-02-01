Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Чому Кубань має бути незалежною. Пояснює активіст руху "Малиновий клин" Дмитро Доровських
Інтерв’ю

Чому Кубань має бути незалежною. Пояснює активіст руху "Малиновий клин" Дмитро Доровських

Андрій Яніцький
1 лютого, 2024 четвер
18:46
Статті Дмитро Доровських

Деколонізація Росії неминуча, а Кубань має бути незалежною від Москви. Активіст руху за незалежність поневолених Кремлем народів Дмитро Доровських коментує указ президента Володимира Зеленського щодо історичних територій українців

Дмитро Доровських — росіянин за паспортом, але ідентифікує себе кубанцем. Він —представник осередку кубанських незалежників "Малиновий клин", знає українську мову, чекає краху російського імперіалізму. 

Розмова з Дмитром відбулася у програмі "Коментар" на ютуб-каналі Еспресо. Нижче наводимо текстову версію, над якою працювала Ольга Рура.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

  • Яке значення має нещодавно підписаний президентом України Володимиром Зеленським указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації"
  • Як жителі Кубані ставляться до ідеї незалежності свого краю
  • Як Україна може допомогти самостійницьким рухам Кубані?

22 січня, у День соборності України, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Як ви оцінюєте це рішення, адже там відсутні конкретні деталі? [ред. Президент лише доручив Кабінету Міністрів України розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у РФ]

Як юрист за освітою, можу стверджувати, що відсутність певних деталей не є критичною. Я радий, що нарешті це питання піднято на офіційному рівні. Якщо до цього моменту були приватні ініціативи як в Україні, так і в згаданих в указі регіонах, то зараз це закріплено на законодавчому рівні. 

Якщо ця справа рухатиметься — це буде величезним плюсом в інформаційній боротьбі, в якій Кремль сьогодні, на жаль, перемагає.

Російські політики навіть до 2014-го року нахабно демонстрували, що не вважають Крим, Донбас та Одесу українськими. Тодішній мер Москви Юрій Лужков приїздив до Севастополя, де говорив: "Чи має Україна підставу? Підстав присвоїти Крим і Севастополь жодних немає". Українські політики жодного разу себе так нахабно не поводили, не заявляли про право на якісь землі Росії. Жоден український політик не приїхав у Ростов і не сказав, що це Україна.

Україна завжди дотримувалася міжнародних договорів, на відміну від Росії, яка грала і продовжує грати не за правилами. Саме через таке систематичне порушення міжнародних угод Росія зараз перемагає в інформаційній війні проти України, Заходу і загалом держав, які керуються ідеями демократії та свободи.

На жаль, і Україна, і російські опозиційні сили упустили момент відновлення курсу на імперіалізм у Росії у 90-х роках. Тобто злочинці, які не були покарані тоді, продовжують свою діяльність зараз.

Попри те, що ви народились і виросли у РФ, ви розумієте українську і можете нею спілкуватись. Де саме і за яких умов ви вивчили мову? 

Народився я у Краснодарі, а наша родина мешкала у поселенні Лоріс. Я ходив у московську школу, де навчався російською. Базову українську вивчив з бабусею. Загалом у нашій сім’ї, як і в багатьох сім’ях на сході України, розмовляли суржиком. Після 2014-го року я почав більше навчатися самостійно, щоб покращити рівень мови: дивився та читав матеріали українською.

Питання самоідентифікації для мене є багаторівневим. У мене є козацькі, тобто українські, російські та єврейські корені. Мені рідніша українська культура у її кубанському козацькому вигляді. Якщо говорити про політичну націю, то я кубанець.

Засідання Кубанської Законодавчої Ради. 1919 р. Фото: Локальна історія

Ідея незалежності Кубані нова чи все ж має якесь історичне підґрунтя?

Кубань має історію державотворення. Приблизно 100 років тому Кубанська Народна Республіка проголосила свою незалежність та проіснувала приблизно два роки, після чого була окупована Росією.

Кубанська Народна Республіка вела перемовини з УНР щодо створення федеративного союзу. У 90-ті регіональна влада Кубані також спекулювала навколо ідеї автономності, були ініціативи щодо створення телебачення або окремих каналів на так званій "балачці" (діалекті української, — ред.).

Чи ви є єдиною групою, яка виступає за самостійність Кубані?

Ми не єдина група — їх декілька, які різняться у своїх політичних поглядах. Ми, швидше за все, ліберальні, також є більш консервативні, які виступають за підтримку козацтва. 

Окрім, власне, українських козацьких організацій і гуртків, які бувають різного розміру — від трьох до кількох сотень учасників, — є також організації інших народностей, наприклад, черкесів, у яких достатньо добре розвинута мережа. Ми намагаємось співіснувати, попри суперечки у минулому, задля спільної справи — звільнення нашої Батьківщини. 

Ми, жителі Кубані, на підсвідомому рівні маємо тяжіння до самостійності. Наприклад, у нас відчувається різниця між Кубанню — своєю землею, і Московщиною, яка не є нашим домом. Під час політичних чи воєнних заворушень підтримка ідеї незалежності зросте.

Кубанський козачий хор в Івано-Франківську у 2007 році. Наразі учасники хору активно підтримують Путіна та його дії в Україні. Фото: Радіо Свобода

Що відбувається в Росії з українцями? 

Це багаторівнева асиміляція. Хтось втрачає розуміння приналежності до свого народу, хтось відмовляється від свого коріння через пропаганду. Велику роль грає централізована політика, яка проводиться ще з часів Російської Імперії. Наприклад, на рівні документації на Кубані ще з кінця 19 сторіччя у графі "національність" більшості вписували "русский". 

(У документальному фільм Валентина Сперкача про Кубанських козаків (1992) показується проблема тотальної та планової русифікації кубанських козаків, а саме перетворення українських козаків на "русских"  у паспортах попри іншу реальність. Також у ньому можна почути кубанську "балачку", — ред.)

Українців, як і білорусів, набагато легше асимілювати через схожість мов, віри та відносну близькість культур, на відміну від інших народів.

Як варто поширювати знання про незалежну Кубань у самій Росії: виходити на площі з мирними протестами, поширювати інформаційні матеріали чи обирати інші методи?

Виходити на площі зараз немає сенсу. Наразі ми можемо говорити лише про підпільні методи боротьби та про допомогу у розповсюдженні інформації. У нас багато прихильників, які діють непублічно. Як тільки-но ми побачимо, що російська влада послаблюється, почнемо використовувати інші заходи.

Як Україна могла б допомогти вашому руху?

Нам важлива будь-яка інформаційна підтримка.

Щодо дипломатичної, то потрібно на вищому державному рівні сприймати Кубань як територію, яку Росія окупувала. Указ Зеленського відповідає нашим запитам. 

V Форум Вільних Народів Постросії, 31.01.2023, Брюссель, Європарламент. Фото: freenationsrf.org

Ви також виступаєте на різних міжнародних майданчиках, зокрема, на Форумі Вільних Народів постРосії, де представники різних поневолених Кремлем народів діляться своїм баченням майбутнього. Про що конкретно ви там говорите?

Насамперед це частина інформаційної боротьби. Міжнародна спільнота довгий час сприймала Росію як моноліт, а не як колоніальну імперію. Завдяки таким заходам ми намагаємось донести наші ідеї. Також це допомагає доносити інформацію і до наших регіонів. 

Ще одна ціль таких зборів — координація самостійницьких сил. Наприклад, ми організували "Координационный Совет Кубани/Черкесии", на якому спільно з представниками інших козацьких кубанських рухів, а також черкеськими представниками обговорюємо план дій на майбутнє.

Читайте також:

Розмова з представником башкирського народу Русланом Габбасовим

"Не повинно бути ніякої Ленінградської області". Розмова про вільну Інгрію

Теги:
Новини
Росія
Війна з Росією
Читайте також:
ІЛ-76
1 лютого, 2024 четвер
На тлі заяви Путіна щодо падіння Іл-76 через Patriot: держдума РФ звернеться до конгресменів США
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
31 січня, 2024 середа
Звільнити Залужного. Чому Зеленський хоче обезголовити армію у війні з РФ?
Віктор Шлінчак
Автор Віктор Шлінчак
31 січня, 2024 середа
Зеленський — Залужний: Я не вірю у примирення
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
1 лютого
19:33
Оновлено
ракетний катер "Івановец"
Бійці ГУР знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Юсов пояснив, чому це серйозний результат
19:27
Ліки
Стаціонарних аптек немає у 89% українських сіл, - заступник міністра охорони здоров'я
19:25
Ексклюзив
Атака на незалежність правосуддя: адвокат Ткаченко про обшуки ДБР у Дніпровському суді
19:20
Дмитро Шуров Pianoboy
Продюсер Нацвідбору Шуров пояснив, чому проти мобілізації артистів
19:07
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська вилетіла у другому колі турніру WTA 500 в Австрії
19:05
Ексклюзив
ракетний катер "Івановец"
Капітан І рангу запасу ВМС ЗСУ пояснив, яку функцію в Чорному морі виконував знищений катер "Івановєц"
18:54
на фото військовослужбовиці ЗСУ в жіночій військовій формі
Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали жіночу військову форму
18:45
Непокаране зло повертається
РФ використовує шість сценаріїв для викрадення українських дітей, - уповноважена президента Герасимчук
18:39
Казино
Профільний комітет ВР підтримав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
18:24
Путін з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном, 9 травня 2023 р.
У Вірменії набув чинності Римський статут, що зобов'язує її арештувати Путіна за рішенням МКС
18:23
Гра у кальмара
Netflix показав тизер другого сезону "Гри в кальмара"
18:05
OPINION
Віталій Шабунін
Корупція в міноборони: Лієв і Нахкур — не останні фігуранти
18:02
Mastercard
Mastercard створила власну модель штучного інтелекту для боротьби з шахрайством
18:01
Аеропорт Пулково, Санкт-Петербург
У держдумі заявили, що РФ не має ресурсів для захисту Петербурга від дронів
17:58
На деокупованій Миколаївщині четверо чоловіків підірвались на міні: один загинув
17:56
в'язниця
В Україні до 15 років в'язниці засудили трьох бойовиків: їх узяли в полон біля Авдіївки та Волновахи
17:40
Ведучі Нацвідбору "Євробачення-2024"
Український Нацвідбір уперше транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі Євробачення
17:38
Обстріл Берислава на Херсонщині 14 жовтня
РФ атакувала безпілотниками Берислав і район: пошкоджено автівку швидкої, поранено жінку
17:37
Бєлгород
У прикордонних з Україною областях РФ зафіксована рекордна за 16 років кількість убивств, - росЗМІ
17:20
Олена Зеленська
Зеленська про українських біженців: "Неправильно змушувати людей повертатися, коли їм немає куди"
17:19
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан дав згоду на надання Україні 50 млрд євро не під час засідання саміту: кореспондентка Еспресо з Брюсселя розповіла, що відбувалося за лаштунками
17:19
Ексклюзив
Офіс Меджлісу
"Почули впевненість у тому, що визволятимемо Крим": Залужний вперше відвідав офіс Меджлісу кримськотатарського народу
17:18
кібератака
Українське держпідприємство зазнало кібератаки: уражено 2 тис. комп'ютерів
17:15
Оновлено
ЄС
Усі 27 держав ЄС погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Зеленський відреагував
17:01
Оксана Забужко
Письменниця Оксана Забужко увійшла до журі Берлінале-2024
16:55
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Це черговий цвях у можливості Чорноморського флоту РФ: Defense Express про знищення ракетного катера "Івановєц"
16:47
Орбан, ЄС
Кулеба наголосив, що Угорщина не домоглася щорічного погодження коштів ЄС для України. Орбан видав це за перемогу
16:39
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
З TikTok видалили пісні артистів українського лейбла ENKO, зокрема й учасників Нацвідбору-2024
16:38
ВООЗ
ВООЗ прогнозує зростання кількості випадків раку більш ніж на 75% до 2050 року
16:37
мзс Росії
МЗС РФ доручило своїм дипломатам переслідувати російських артистів, які виступили проти війни Путіна, - Bloomberg
16:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:14
Новий законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію від Кабміну: хто отримає відстрочку
16:04
Ексклюзив
Карта. Херсон_2612
Ворог щодня атакує Кринки, але ЗСУ утримують позиції, - Хлань
16:00
OPINION
Богдан Данилишин
Чому гальмується банківське кредитування
15:59
Льюїс Хемілтон
Гонщик Формули-1 Гемілтон у 2025 році приєднається до Ferrari, - Sky Sports F1
15:57
Вибори у Росії
Окупанти залучать військових до "виборів" президента РФ на ТОТ, аби збільшити явку, - Спротив
15:55
Гуманітарне розмінування: Кабмін спростить сертифікацію операторів
15:30
Китай
Пекін попереджає Київ про погіршення двосторонніх відносин через включення китайських компаній до переліку спонсорів війни, - Reuters
15:23
безробіття
Бізнес в Україні погіршив оцінки перспектив своєї діяльності: серед причин – блокування кордону
15:08
з Торецька евакуювали родину з трьома дітьми
Мешкали за 10 км від лінії фронту: з Торецька евакуювали родину з трьома дітьми
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV