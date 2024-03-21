"КульБабочка", "Пачірта" й "Заїнька": мовний омбудсмен закликав змінити назви дитсадків

Про це йдеться на facebook-сторінці уповноваженого із захисту державної мови.

"До нас надходять непоодинокі скарги щодо назв дошкільних навчальних закладів, які мають російськомовний характер, не відповідають стандартам державної мови, а деякі – просто здоровому глузду", – сказав Кремінь.

Під час вибіркової перевірки назв закладів дошкільної освіти у реєстрі суб’єктів освітньої діяльності виявили такі назви: "Івушка", "Ладоньки", "Карандашкіно", "Солнишко", "Кузнєчик", "Васильок", "Топольок", "Зоренька", "Заїнька", "Черьомушки", “Рома+Машка”, "КульБабочка", "Инжераш", "Мугурел", "Універсул прікіндеїлор", "Ендекерт", "Пачірта", "Монтессорі фемелі", "Британіка кідс", "Спік Інглиш", "Грінрайс кідс" тощо.

"Зросійщені, подекуди іншомовні назви переважно зустрічаються на теренах східних та південних областей України, але іншомовні покручі присутні скрізь, і цьому потрібно покласти край, – наголосив Тарас Кремінь. – Маємо рішуче відстоювати пріоритет державної мови в усіх сферах життя, адже це – зміцнення національних інтересів і посилення національної безпеки. Закликаю місцеву владу докласти максимальних зусиль, щоб назавжди позбутися іншомовних покручів у назвах закладів дошкільної освіти".

Мовний омбудсмен нагадав, що відповідно до частини другої-четвертої статті 39 закону про мову офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної й комунальної форм власності виконуються державною мовою. Написи офіційних назв таких органів, підприємств, установ та організацій на печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і вивісках також мають бути виконані державною мовою. Поряд з державною мовою офіційні назви можуть позначатися англійською. На вивісках та офіційних бланках назви, виконані англійською мовою, подаються з правого боку або внизу.