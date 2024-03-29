На Чернігівщині до суду скерували справу депутата міськради, який ухилився від мобілізації
ДБР завершило досудове розслідування щодо депутата Семенівської міськради Чернігівської області, який ухилився від виконання обов'язків військової служби
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Встановлено, що депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців фактично не виконував обов’язки військової служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки фіксував у службовій документації, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах. При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового та спеціальні надбавки на понад 157 тис. грн", - розповіли в ДБР.
Депутата обвинувачують в ухиленні від виконання обов’язків військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України). Йому "світить" 10 років тюрми.
Матеріали досудового розслідування щодо начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, були виділені в окреме провадження. Подільника звинувачують у службовому підроблені (ч. 1 ст. 366), зловживанні владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364), в посібництві у кримінальному правопорушенні щодо ухилення військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ч. 409). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Цю справу теж скерували до суду.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Депутату повідомили підозру у лютому.
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