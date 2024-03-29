На Чернігівщині до суду скерували справу депутата міськради, який ухилився від мобілізації

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Встановлено, що депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців фактично не виконував обов’язки військової служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки фіксував у службовій документації, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах. При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового та спеціальні надбавки на понад 157 тис. грн", - розповіли в ДБР.

Депутата обвинувачують в ухиленні від виконання обов’язків військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України). Йому "світить" 10 років тюрми.

Матеріали досудового розслідування щодо начальника депутата, який прикривав його злочинні дії, були виділені в окреме провадження. Подільника звинувачують у службовому підроблені (ч. 1 ст. 366), зловживанні владою або службовим становищем (ч. 1 ст. 364), в посібництві у кримінальному правопорушенні щодо ухилення військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ч. 409). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Цю справу теж скерували до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.