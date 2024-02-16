Мобілізований ухилянт: на Чернігівщині викрили депутата, який отримував гроші, але не з'являвся на службі

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Після початку повномасштабного вторгнення депутата мобілізували, однак він не з’являвся на місці несення служби протягом 5 місяців. Зазначено, що начальник мобілізованого депутата не реагував на відсутність підлеглого - натомість писав у документах про його службу у прикордонних нарядах.

Водночас депутат отримав грошове забезпечення військового - понад 157 тис. грн.

"Йому повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років", - проінформували в ДБР.

Наразі фігуранту обирають запобіжний захід.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.