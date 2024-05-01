На вулиці Лос-Анджелеса поїзд метро зіткнувся з автобусом: щонайменше 55 постраждалих

Про це повідомляє АР з посиланням на чиновників.

Двоє постраждалих госпіталізовані з важкими травмами, ще 16 доставлені в задовільному стані. Ще 37 особам надали допомогу на місці.

Зазначається, що автобус переїжджав через колію потяга метро. Автобус врізався в перший вагон потяга. Передня частина автобуса отримала значні пошкодження. Лінія легкорейкового транспорту пролягає зі східного Лос-Анджелеса до центру Санта-Моніки переважно вулицями, і не всі переїзди мають шлагбауми.

Водій і пасажир автобуса отримали найбільші травми, повідомляє пожежна служба.

За словами офіційних осіб, у поїзді метро, ​​що прямував до Санта-Моніки, було понад 150 пасажирів.

Дорогу перекрили в обох напрямках для попереднього розслідування. Метро повідомило, що рух потягів буде обмежено, а для перевезення пасажирів через зону аварії будуть використовуватися автобуси.