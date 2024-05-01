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На вулиці Лос-Анджелеса поїзд метро зіткнувся з автобусом: щонайменше 55 постраждалих

1 травня, 2024 середа
03:02
Світ ДТП

У вівторок, 30 квітня, щонайменше 55 людей постраждали внаслідок аварії на жвавій вулиці в центрі Лос-Анджелеса, де зіткнулися поїзд метро та автобус Університету Південної Каліфорнії

Про це повідомляє АР з посиланням на чиновників.

Двоє постраждалих госпіталізовані з важкими травмами, ще 16 доставлені в задовільному стані. Ще 37 особам надали допомогу на місці.

Зазначається, що автобус переїжджав через колію потяга метро. Автобус врізався в перший вагон потяга. Передня частина автобуса отримала значні пошкодження. Лінія легкорейкового транспорту пролягає зі східного Лос-Анджелеса до центру Санта-Моніки переважно вулицями, і не всі переїзди мають шлагбауми.

Водій і пасажир автобуса отримали найбільші травми, повідомляє пожежна служба.

За словами офіційних осіб, у поїзді метро, ​​що прямував до Санта-Моніки, було понад 150 пасажирів.

Дорогу перекрили в обох напрямках для попереднього розслідування. Метро повідомило, що рух потягів буде обмежено, а для перевезення пасажирів через зону аварії будуть використовуватися автобуси.

  • Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в горах Анд на півночі Перу загинули щонайменше 25 людей, ще 13 отримали поранення.
Теги:
Новини ДТП
США
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