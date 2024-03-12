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Наш ТОП-5 мелодрам на 2024 рік

12 березня, 2024 вiвторок
22:00
Кіно мелодрама

Які найпопулярніші фільми для закоханих та одиноких? Це фільми про кохання або, як їх називають - мелодрами. Пропонуємо нашу п’ятірку для затишного перегляду

Підвищення (2024)

Upgraded

Мелодрама, Комедія

США

Честолюбній стажерці аукціонного будинку Анні її бос несподівано купує квиток до першого класу, коли Анна летить у відрядження до Лондона. Їй подобається комфортабельний спосіб життя в салоні першого класу. Там дівчина знайомиться з гарним і багатим Вільямом і вирішує пожити у світі фантазії трохи довше, ніж варто було...

 

Ліза Франкенштейн (2024)

Lisa Frankenstein

Мелодрама, Жах, Комедія

США

Якщо ти не можеш зустріти свого ідеального парубка... Зроби його…

 

Role Play

Мелодрама, Комедія, Бойовик

США, Франція, Німеччина

Розмірене життя звичайної подружньої пари перевертається з ніг на голову, коли дбайливий і люблячий чоловік дізнається, що його дружина — першокласна найманка, на яку відкрили полювання найкращі кілери світу. Щоб вижити, подружжю доведеться знову познайомитися один з одним і діяти спільно. Не такі рольові ігри вони планували на річницю...

 

З мого вікна 3: нова зустріч (2024)

My Window 3: Looking at You

Мелодрама, Драма, Комедія

Іспанія

Ракель та Арес продовжують відчувати почуття в стосунках на відстані. Нарешті настає чергове літо, кохані возз'єднуються. Обидва передчувають час наодинці, тусовки з друзями та найкращі дні своєї молодості. Але в якийсь момент і Ракель, і Арес починають сумніватися в тому, що їхнє кохання триватиме...

 

Моє прекрасне весілля (2024)

Beautiful Wedding

Мелодрама, Комедія

США

Що робити, якщо ви одружилися у Вегасі після однієї шаленої ночі? Звичайно ж, влаштувати собі відв'язний медовий місяць у спекотній Мексиці! Речі зібрані, а друзі вже в дорозі, адже Еббі та Тревіс довели всім, що вони ідеальна пара. Але чи готові вони до шлюбу ...


 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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