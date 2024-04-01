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Неймовірний результат: скільки Крістофер Нолан заробив на стрічці "Оппенгеймер"

1 квітня, 2024 понедiлок
19:00
Кіно на фото: Акторський склад х/ф "Оппенгеймер" (зліва направо): Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший, Кілліан Мерфі, Емілі Блант та режисер Крістофер Нолан

Режисер Крістофер Нолан, який нарешті отримав свій перший режисерський Оскар за стрічку "Оппенгеймер", отримав понад 100 мільйонів доларів гонорару за екранізацію біографічної історії про "батька атомної бомби"

Таку солідну цифру в 100 млн доларів для Крістофера Нолана склали зарплата, режисерський прибуток від касових зборів та бонус за два Оскари – режисерський та продюсерський, пише тижневик Variety.

"Опенгеймер" і Оскар

Бюджет "Опенгеймера" становив 100 млн доларів. Загалом байопік заробив у світовому прокаті 958 мільйонів доларів.

Невдовзі "Оппенгеймер" знову вийде в прокат у кінотеатрах світу. Це допоможе фільму зібрати ще більший бокс-офіс та перетнути позначку в один млрд доларів касових зборів, що дасть Ноланові право отримати додатковий бонус. 

Про кінострічку "Опенгеймер"

Фільм  був знятий Крістофером Ноланом за мотивами відзначеної Пулітцерівською премією біографії фізика-теоретика, професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера - "Американський прометей". Фільм розповідає про вченого, який під час Другої світової війни очолив американську секретну програму створення ядерної зброї.

Головні ролі зіграли: Кіліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший, Флоренс П'ю та інші.

Джуліус Роберт Оппенгеймер

Джуліус Роберт Оппенгеймер — американський фізик-теоретик та фізик-ядерник, широко відомий як науковий керівник Манхеттенського проекту, в рамках якого у роки Другої світової війни розроблялися перші зразки ядерної зброї; через це Оппенгеймера, поряд зі Станіславом Уламом та Едвардом Теллером часто називають "батьком атомної бомби".

Включення до списків

За підсумками 2023 року багато видань включили "Оппенгеймера" до своїх списків кращих фільмів року, у тому числі BBC, Collider, Deadline, Empire, Guardian, IGN, IndieWire, The New Yorker, Rolling Stone, Time Out, Variety, а також Британський інститут кіно. Den of Geek та Vulture, серед інших, назвали "Оппенгеймера" найкращим фільмом року.

За даними сайту criticstop10, який агрегує топи видань, понад 50 видань поставили фільм на перше місце у своїх списках — більше ніж будь-який інший за 2023 рік.

Нагороди та номінації

"Золотий глобус", перемога у 5 номінаціях: найкраща драма, режисер, чоловіча роль (Кілліан Мерфі), чоловіча роль другого плану (Роберт Дауні-мол.) та саундтрек (Людвіг Горансо) (січень 2024).

"Вибір критиків", перемога у 8 номінаціях: найкращий фільм, режисер, оператор, саундтрек, акторський ансамбль, чоловіча роль другого плану (Дауні-мол.), монтаж, спецефекти (січень 2024).

"Оскар", перемога у 7 номінаціях: найкращий фільм, режисер, чоловіча роль (Кілліан Мерфі), чоловіча роль другого плану (Роберт Дауні-мол.), саундтрек, оператор та монтаж (березень 2024).

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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