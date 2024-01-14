Під час атаки на аеродром у Саках 6 січня ЗСУ ліквідували російського підполковника Чорнобривого
Українські захисники під час атаки на військовий аеродром "Саки" в окупованому Криму в ніч на 6 січня ліквідували заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку РФ, підполковника Олександра Чорнобривого
Про це повідомив полковник Збройних Сил України, журналіст Анатолій Штефан "Штірліц".
"Успішно демобілізований... Феєрверк на аеродромі "Саки" в ніч з 5 по 6 січня 2024 року", - написав він у телеграм.
- Нагадаємо, уранці 6 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інформацію про удари ЗСУ по аеродрому "Саки" у тимчасово окупованому Криму, де розташовувався ще один ворожий пункт управління.
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