Професорка Смола про сучасні виклики ЄС: міжетнічні конфлікти та загрози порівняно з доковідними часами
Докторка політичних наук, професорка та магістерка психології Лідія Смола аналізує сучасні виклики, з якими стикається Європейський Союз. Вона звертає увагу на загострення міжетнічних конфліктів і зростання загроз на тлі туги за доковідними часами
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Виклики, які постали зараз перед Європою та Європейським Союзом… До речі, один виклик міг би бути усунутий, якби ідею одного з творців ЄС Шумана, який хотів внести в структуру творення Європейського Союзу християнські цінності, не було прийнято. Зараз ми бачимо результат подій, які йдуть сніговою кулею. Нещодавно в Берліні був великий мітинг, причиною якого було вбивство сирійським біженцем так само іммігранта грецько-польського походження, у якого на грудях був хрестик", - пояснює докторка політичних наук.
За словами професорки, люди прагнуть повернутися до стабільних доковідних часів, цим й апелюють праві політичні сили.
"Питання загострення міжетнічних конфліктів, зростання національного питання, відсутності чітких, зрозумілих перспектив у світі навіть в контексті війни й українських біженців і того, що російська пропаганда постійно погрожує скинути не тільки на нас ядерну бомбу, а й на Європу, зумовлюють пошук відповідей на ці питання. І, власне, праві - це є однією з відповідей. Я б тут казала, і праві, і популісти, які також цим користуються. Тому бажання людини, щоб було так, як колись, коли було зрозуміло, коли не було ковіду, коли не було цих жахіть, терактів і всього іншого, є природним і з погляду психології - абсолютно закономірним. Це лише говорить про те, що політики, які були на політичному ринку, їхні рішення, які вони приймали, зумовили цю ситуацію", - підсумувала магістерка психології.
- Колишній народний депутат, експерт з міжнародної політики, журналіст Андрій Шкіль роз'яснив: якщо крайні сили здобудуть більшість, то парламент контролюватиме питання, пов'язані з Україною.
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