Страсний тиждень: що можна і не можна робити та які традиції цього тижня

Під час Страсного тижня не можна відзначати дні святих, проводити обряди вінчання та хрещення, у цей період не згадують померлих. Не слід влаштовувати бенкетів, гучних гулянь, відвідувати розважальні заклади та заходи. У священні сім днів віруючим заборонено вступати в інтимні стосунки, навіть законному подружжю.

Під час Страсного тижня починаються дні найсуворішого утримання від їжі. Не всі віруючі повинні дотримуватись обмежень, Православна церква допускає послаблення для вагітних, годуючих та людей зі слабким здоров'ям.

Вербна неділя

З недільного вечора розпочинається особливе богослужіння, яке пов'язане з останніми днями життя Спасителя. Православна церква згадує вхід Господа до Єрусалиму. Згідно з Євангелією, Ісус Христос прямував з учнями до Єрусалиму з Віфанії, де Він воскресив Лазаря. Коли Він в'їжджав у місто, народ, який дізнався про чудо воскресіння Лазаря, захоплено привітав Спасителя пальмовими гілками. На згадку про цю подію у всіх християнських храмах прийнято цього дня освячувати прикрашені гілки дерев.

Великий понеділок

Великий понеділок прийнято присвячувати прибиранню, лагодженню зламаних речей і розбирання мотлоху, що накопичився. Особлива увага приділяється миттю вікон - зустрічати Великдень з брудними вікнами вважається поганою прикметою.

Великий вівторок

Цього дня Церква згадує притчі, проголошені Господом в Єрусалимському храмі: про данину кесареві, про воскресіння мертвих, про Страшний суд і смерть, про десять дів та таланти. Цими спогадами вона закликає віруючих до духовного пильнування, доцільного вживання дарованих нам здібностей і сил, особливо на справи милосердя.

Другий день Страсного тижня традиційно присвячують одягу. Прання, штопання, шиття, покупки. Саме час розібрати шафу і позбутися непотрібних речей. Цього дня заведено планувати великоднє застілля. Складати перелік продуктів. А ось купувати їх до вівторка вважається поганою прикметою. У вівторок та середу можна їсти рослинну їжу без олії, а також сир.

Якщо у Великий вівторок буде дощ, то восени буде великий урожай грибів. Ясна погода говорить про те, що добре вродить пшениця.

Велика середа

У Велику середу християни згадують, як Іуда Іскаріот зрадив свого вчителя за 30 срібняків. Також згадується грішниця, яка, обмивши сльозами і помазавши світом ноги Христа, підготувала його таким чином до поховання.

У середу вранці востаннє читається молитва Єфрема Сиріна. Її треба було читати протягом усього Великого посту.

У Чисту середу прийнято розпочинати генеральне прибирання будинку, яке зазвичай завершується наступного дня. Купувати великодні яйця також краще за тиждень. Вважається, що вони довше зберігають свою свіжість. Цього дня - готували мило. Шматок мила виносили надвір і залишали на порозі, а наступного дня вранці перед купанням забирали. Вважалося, що після цього воно має цілющу силу.

Чистий четвер

У Великий четвер християни згадують чотири події: Таємна вечеря, обмивання Христом ніг учням, молитва Христа в Гефсиманському саду, зрада Юди.

Купання та вмивання – традиційний ритуал свята. Віруючі завершують наведення порядку у власній оселі і самі йдуть митися. Перед цим обов'язково вимовити молитву, а обмивання зробити до сходу сонця. Ще одна прикмета пов'язана з красою - якщо вмитися рано-вранці холодною водою зі срібного посуду, можна зберегти здоров'я, молодість і привабливість.

Страсна п'ятниця

На ранковій молитві читається 12 Євангелій Святих Страстей Христових. Близько другої години дня у храмах виноситься плащаниця, яка символізує образ похованого Спасителя. Церква згадує його земну кончину на хресті. Плащаниця ставиться в центр храму, потім відбувається хресна хода. Священики та віруючі обносять плащаницю навколо храму. До цього моменту їжу не можна вживати.

У Страсну п'ятницю заборонено будь-яку фізичну працю. Єдиний виняток – підготовка великоднього столу. Саме в п'ятницю прийнято пекти паски та хліб, та фарбувати яйця. Вважається, що приготована у цей день випічка довго буде м'якою та свіжою.

Велика субота

У ніч на Велику суботу - Ісус був похований. Православна церква згадує тілесну смерть Христа. Усі найстрашніші події вже відбулися, світ завмер в очікуванні воскресіння Спасителя. На службі священики знімають чорні шати, під ними знаходяться білі.

Читаються спеціально старозавітні читання, де йдеться про пророцтва воскресіння Господа.

Ближче 12 ночі починається пасхальна заутреня, вночі віруючі прямують у хресну ходу. Хода завершується вигуком: "Христос воскрес". З цього моменту починається світле свято Великодня.