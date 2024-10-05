ЦАХАЛ, імовірно, ліквідував наступного лідера "Хезболли" Сафі ад-Діна
Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, вбила Хашима Сафі ад-Діна - наступного лідера "Хезболли" після знищення Хасана Насралли
Про це повідомляє Reuters.
Ізраїльські повітряні удари по південному передмістю Бейрута з п’ятниці, 4 жовтня, не дозволили рятувальникам обшукати місце ізраїльського удару, який, ймовірно, призвів до ліквідації очікуваного наступного лідера "Хезболли", повідомили три ліванські джерела безпеки.
Одне з джерел повідомило, що Хашим Сафі ад-Дін, який мав би стати наступником убитого лідера Хасана Насралли, був недоступний після удару в п'ятницю.
- Раніше стало відомо, що Ісламістське угруповання "Хезболла" призначило Хашима Сафі ад-Діна своїм новим лідером після Хасана Насралли.
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