У Львові у Jam Factory Art Center відкривається виставка про взаємодію в часи великих травм і потрясінь
19 жовтня у Jam Factory Art Center відкриється виставка "Структури взаємности". Кураторки – Катерина Ботанова, Ілона Демченко та Ксенія Малих – пропонують порефлексувати над різними досвідами суспільної взаємодії в складні часи
Еспресо - інформаційний партнер заходу.
Виставку презентуватимуть у двох просторах: "Просторі Минулого" та "Просторі Теперішнього".
У "Просторі Минулого" художниці та художники ділитимуться досвідами з України, інших країн і континентів: образами пам’ятання і забуття, втрат і відновлення, а також повернення власних голосів та історій.
У "Просторі Теперішнього" архітектор і художник Олександр Бурлака спеціально для виставки створить конструкцію, де основні елементи підтримують один одного без будь-яких додаткових опор.
"Те, що в архітектурі називають структурами взаємности, українське суспільство перевідкрило для себе, інтуїтивно й болісно, у 2014 році, а з новою силою в лютому 2022 року. Взаємність як тривалий жест віддавання та підтримки, який тримає життя та опирається знищенню. Взаємність як крихкий і вразливий зв’язок одне з одним, коли спільна сила залежить від кожного та кожної. Взаємність як велика довіра одне до одного, симетрія збалансованого руху, складна багаторівнева мережа", – діляться кураторки виставки.
Упродовж виставки всередині конструкції відбудуться мистецькі заходи. Відвідувачі та відвідувачки разом із художниками та художницями творитимуть зі своїх історій війни нові сенси, об’єкти, форми і зв’язки. Роботи, що з’являтимуться в результаті зустрічей-воркшопів, ставатимуть частиною експозиції, і їх представлять у конструкції Олександра Бурлаки.
За задумом кураторок, "таке різнопланове Минуле й плинне, рухоме, взаємопідтримувальне і спільнотворче Теперішнє разом спробують окреслити можливе і бажане Майбутнє".
Із детальною концепцією виставки можна ознайомитися за посиланням.
Графік роботи виставки:
19 жовтня 2024 - 23 лютого 2025
ВТ-ПТ 12:00-20:00, СБ-НД 11:00-20:00
Кураторки: Катерина Ботанова, Ілона Демченко, Ксенія Малих. Архітектор проєкту: Олександр Бурлака.
Jam Factory Art Center — інституція сучасного мистецтва в ревіталізованій неоготичній будівлі колишньої «Фабрики повидла», що повноцінно відкрилася в листопаді 2023 року. Через виставки, театральні, музичні, освітні та спільнотоорієнтовані проєкти центр залучає людей до діялогу та збагачення їхнього досвіду і знань.
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