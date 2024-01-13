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У Росії черговий авіаційний інцидент: пасажирський Як-42 викотився за межі смуги в аеропорту Архангельська

13 січня, 2024 субота
02:27
Світ Росія аеропорти санкції проти Росії транспорт

Авіаційний інцидент стався близько шостої вечора з повітряним судном Як-42 авіакомпанії "Арктика", який прибув з архіпелагу Нова Земля

Про це повідомляє телеграм-канал Авіаторщина.

Після посадки в архангельському аеропорту літак викотився за межі злітно-посадкової смуги (ЗПС) та застряг у снігу.

На борту перебували 59 осіб: п'ять членів екіпажу та 54 пасажири. Всі вони евакуйовані до будівлі аеровокзалу. Ніхто з них не постраждав. Попередньо борт зовнішніх пошкоджень не отримав.

В результаті інциденту літак блокував роботу аеропорту. Через це на запасний аеродром перенаправлено три літаки.

  • У Росії військові пілоти з аеродрому Міллерово у Ростовській області залишились без опалення і просили виділити їм дрова, натомість отримали проблеми з начальством.
Росія
аеропорти
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