У Росії черговий авіаційний інцидент: пасажирський Як-42 викотився за межі смуги в аеропорту Архангельська
Авіаційний інцидент стався близько шостої вечора з повітряним судном Як-42 авіакомпанії "Арктика", який прибув з архіпелагу Нова Земля
Про це повідомляє телеграм-канал Авіаторщина.
Після посадки в архангельському аеропорту літак викотився за межі злітно-посадкової смуги (ЗПС) та застряг у снігу.
На борту перебували 59 осіб: п'ять членів екіпажу та 54 пасажири. Всі вони евакуйовані до будівлі аеровокзалу. Ніхто з них не постраждав. Попередньо борт зовнішніх пошкоджень не отримав.
В результаті інциденту літак блокував роботу аеропорту. Через це на запасний аеродром перенаправлено три літаки.
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