У Росії черговий авіаційний інцидент: пасажирський Як-42 викотився за межі смуги в аеропорту Архангельська

Про це повідомляє телеграм-канал Авіаторщина.

Після посадки в архангельському аеропорту літак викотився за межі злітно-посадкової смуги (ЗПС) та застряг у снігу.

На борту перебували 59 осіб: п'ять членів екіпажу та 54 пасажири. Всі вони евакуйовані до будівлі аеровокзалу. Ніхто з них не постраждав. Попередньо борт зовнішніх пошкоджень не отримав.

В результаті інциденту літак блокував роботу аеропорту. Через це на запасний аеродром перенаправлено три літаки.