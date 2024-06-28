Вірменія братиме участь у Вашингтонському саміті НАТО
Вірменія підтвердила участь у саміті НАТО у форматі партнерів, який відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня
Про це заявила речниця вірменського міністерства закордонних справ Ані Бадалян у інтерв’ю Armenpress.
Вона зазначила, що на запрошення Вірменія підтвердила участь у Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу у форматі партнерів, а також інших заходах, приурочених до 75-річчя НАТО.
"Вірменія отримала запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вашингтоні у форматі партнерів, а також інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу, і підтвердила свою участь. Інших домовленостей на даний момент немає", - розповіла Бадалян.
Зазначено, що раніше помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн повідомляв, що американська сторона запросила на зустріч партнерів у межах саміту НАТО Азербайджан та Вірменію.
- 2 травня стало відомо, що представники Вірменії під час візиту до штаб-квартири Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі 29-30 квітня погодили програму співпраці з НАТО на 2024 рік.
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