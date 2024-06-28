Вірменія братиме участь у Вашингтонському саміті НАТО

Про це заявила речниця вірменського міністерства закордонних справ Ані Бадалян у інтерв’ю Armenpress.

Вона зазначила, що на запрошення Вірменія підтвердила участь у Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу у форматі партнерів, а також інших заходах, приурочених до 75-річчя НАТО.

"Вірменія отримала запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вашингтоні у форматі партнерів, а також інших заходах, присвячених 75-річчю Альянсу, і підтвердила свою участь. Інших домовленостей на даний момент немає", - розповіла Бадалян.

Зазначено, що раніше помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн повідомляв, що американська сторона запросила на зустріч партнерів у межах саміту НАТО Азербайджан та Вірменію.