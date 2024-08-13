"Все дуже непогано": тренер "Полісся" оцінив футбольний рівень Усика

Про це повідомляє видання "Український футбол".

Усик тренувався з "Поліссям" перед єврокубковим протистоянням проти "Олімпії" з Любляни (0:2, 1:2). Очікувалось, що боксер може вийти на футбольне поле, але цього не сталось.

"Енергія, яку він надав, зробив це щиро, команді, усім навколишнім, це щось, що робить його сильною особистістю, яка дозволяє йому здобувати титули впродовж спортивної кар’єри. Він дав нам дуже хороший імпульс, і я можу подякувати Олександрові за це. Хоч і за короткий строк, але він вплинув на другу гру проти "Олімпії". Не кажу про результат, а саме на гру. А ще його участь у тренувальному процесі показала, що не тільки боксом єдиним цей спортсмен є сильним. В Усика у футбольному плані все дуже непогано", - сказав головний тренер "Полісся" Імад Ашур.

Олександр Усик дебютував за "Полісся" у товариському матчі у лютому 2022 року, а минулого сезону уклав з житомирянами контракт на 1 рік.