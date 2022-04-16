NFT-писанки допоможуть відновити об'єкти культурної спадщини України, - Мінкультури
16 квітня, напередодні Великодніх свят, в Україні запустили благодійний проєкт We believe
Про це повідомляє пресслужба Мінкультури у facebook.
Колекція NFT-писанок на блокчейні Ethereum, присвячена українським містам, які протистоять російській агресії. Кожна писанка має орнамент, притаманний відповідному регіону України.
У пресслужбі зазначають, що кількість та ціна крипто-арта залежить від рівня зруйнування міста. Наприклад, писанка Маріуполя буде представлена в одному екземплярі та буде найдорожчою, оскільки місто знищено майже на 90%.
Гроші, вилучені з продажу, скерують у фонд при Міністерстві культури для відновлення об'єктів культурної спадщини, які постраждали під час бомбардувань українських міст. Це музеї, церкви та театри.
Колекціонерів, які придбають українські NFT-писанки, закликають поширювати зображення у період Великодніх свят, щоби висловити підтримку Україні та познайомити якомога більше людей з українськими символами та традиціями.
За словами заступниці Міністра культури зафіксовано близько 200 епізодів воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини в Україні.
"Пошкоджено 74 об’єкти культурної спадщини, найбільше зруйновано релігійних споруд. Маємо зруйновані комплекси музеїв і заповідників, будинки культури, театри, бібліотеки”,- повідомила заступниця Міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.
- Нагадаємо, львів'яни у Бельгії влаштували благодійну збірку для допомоги українському війську.
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