Нідерланди готові відмовитись від російської нафти, - прем’єр-міністр
В питанні санкцій Захід має перейти до наступного кроку і якомога швидше відмовитись від російської нафти, як це зробили Нідерланди
Про це Марк Рютте сказав під час виступу перед Верховною Радою України.
"Ця війна про майбутнє демократії та верховенства міжнародного права. Це про вільних людей, які обирають свій шлях. Це про свободу - нашу і вашу. Ця війна про наше спільне майбутнє", - сказав Марк Рютте.
Він зазначив, що в питанні санкцій Захід має перейти до наступного кроку якомога швидше і перестати купувати російську нафту.
Він також наголосив, що санкції мають бути до того моменту, поки не закінчиться російська агресія.
Також Нідерланди надсилають групу криміналістів в кооперації з Міжнародним кримінальним судом, щоб розслідувати воєнні злочини Росії.
- Нагадаємо, ЄС послабив проєкт ембарго на російську нафту. Єврокомісія виключила заборону перевезення нафти з РФ морями до третіх країн, через позицією Греції та Мальти, які повідомили про важкі наслідки для економік.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.03
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе