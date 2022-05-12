Нідерланди готові відмовитись від російської нафти, - прем’єр-міністр

Про це Марк Рютте сказав під час виступу перед Верховною Радою України.



"Ця війна про майбутнє демократії та верховенства міжнародного права. Це про вільних людей, які обирають свій шлях. Це про свободу - нашу і вашу. Ця війна про наше спільне майбутнє", - сказав Марк Рютте.



Він зазначив, що в питанні санкцій Захід має перейти до наступного кроку якомога швидше і перестати купувати російську нафту.



Він також наголосив, що санкції мають бути до того моменту, поки не закінчиться російська агресія.



Також Нідерланди надсилають групу криміналістів в кооперації з Міжнародним кримінальним судом, щоб розслідувати воєнні злочини Росії.

Нагадаємо, ЄС послабив проєкт ембарго на російську нафту. Єврокомісія виключила заборону перевезення нафти з РФ морями до третіх країн, через позицією Греції та Мальти, які повідомили про важкі наслідки для економік.

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