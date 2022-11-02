Нідерланди наказали Китаю закрити неофіційні поліцейські відділки в країні

Про це китайському послу заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

"Попри те, що бюро, названі китайцями станціями технічного обслуговування, дійсно надають консульську допомогу, вони не запитували на це дозволу, і це є достатньою причиною, щоб наказати їм закритися", - сказав він.

Тим часом міністерство вивчить ситуацію з бюро більш детально і проконсультується з іншими країнами ЄС, де, як вважають, також розташовані поліційні відділки, сказав Хукстра.

26 жовтня Китай звинуватили у створенні незаконних "поліційних дільниць" у Нідерландах, які діють під виглядом сервісних центрів для китайських громадян, а на практиці використовуються для тиску на китайських дисидентів. Про створення відповідних китайських осередків стало відомо після публікацій ряду західних ЗМІ доповіді іспанської правозахисної організації Safeguard Defenders. У ній зазначається що поліція двох китайських провінцій створила 54 "закордонні сервісні центри" у 21 країні. Більшість із них розташовані у Європі, зокрема - 9 в Іспанії, 4 в Італії, 2 у Лондоні, один у Глазго.

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